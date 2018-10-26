Пятница, 26 Октября 2018 15:09

АрмИнфо. На власти Армении может быть применено давление с разных сторон, однако для нас самое главное избежать решения карабахского вопроса по принципу "любым путем". Об этом 26 октября на брифингах в парламенте Армении заявил глава фракции АРФ "Дашнакцутюн" Армен Рустамян.

Депутат заявил, что идти на уступки в таком важном вопросе как арцахский, не правильно. "Идти на уступки, которые противоречат нашим интересам, является ошибкой для любой власти. Сложившаяся ситуация чем-то напоминает начало 90-ых, и это меня очень тревожит", - признался глава фракции АРФД.

Рустамян отметил, что для Армении одной из первоочередных задач является обеспечение баланса сил в Арцахе, неважно каким путем. Он подчеркнул, что Азербайджан приобретает оружие не только у России, а Армения только у России. "Следовательно, мы в вопросе приобретения оружия мы тоже можем покупать оружие в других странах, руководствуясь своими первоочередными интересами", - отметил глава фракции АРФД.

Относительно того, может ли это вызвать недовольство со стороны властей России, депутат отметил, что представители Кремля и сами должны осознавать, что либо страны- члены Минской группы ОБСЕ вообще не продают оружие, либо же осуществляют продажи таким образом, чтобы это не привело к дисбалансу. "Как только баланс сил нарушается, одна из сторон, на чьей стороне перевес сразу же начинает проявлять агрессию и начинается война. Как мы все видим, Армения несколько отстала по этому вопросу, и Болтон, вероятно, намекал на то, что необходимо восстановить военный баланс между сторонами конфликта. Более того, я думаю, что он намекал, что у армянской стороны может появиться возможность приобретать новое вооружение, которое способствовало бы выравниванию баланса сил", - заявил Рустамян.

В свою очередь, секретарь парламентской фракции "Блок Царукян" Ваге Энфиаджян заявил, что для Армении первоочередной задачей является решение нагорно-карабахского конфликта исключительно мирным путем. Он также отметил, что Арцах должен участвовать в переговорах, сколько бы этому не противился Азербайджан. "Россия была, есть и будет нашим стратегическим партнером, однако у нас есть потенциал для углубления этих отношений. При этом, мы можем продолжать углублять наши отношения с ЕС и с Соединенными Штатами Америки", - отметил депутат. Глава фракции Республиканской партии Ваграм Багдасарян заявил, что факт продажи конфликтующим сторонам странами-членами Минской группы ОБСЕ лишь накаляет ситуацию. "Как вы знаете, Армения всегда придерживалась позиции по мирному урегулированию арцахского конфликта. Подобные заявления, которые сделал вчера Джон Болтон, лишь подталкивают стороны к конфликту, а сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны воздерживаться от таких действий. То же самое касается и России", - отметил Багдасарян. Говоря о возможности разрешения конфликта после досрочных парламентских выборов, Багадасарян заявил, что не видит подобных перспектив. "Более того, я не представляю, к какому консенсусу стороны могут прийти в данной ситуации. Причем вне зависимости от того, пройдут ли к этому времени досрочные выборы или нет. Первоочередной задачей для Армении в карабахском вопросе является признание республики Арцах, все остальные вопросы должны быть решены впоследствии путем переговоров", - подчеркнул Багдасарян. Глава фракции РПА также прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, в котором последний заявил, что Армении следует отказаться от "исторических шаблонов". "Хочу отметить, что у нас нет "исторических шаблонов", у нас есть национальные ценности. Отказ от национальных ценностей означает отрицание своего прошлого, а это ставит под вопрос и наше будущее", - подчеркнул глава фракции РПА. Отметим, что вчера советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о возможности приостановки президентом США Дональдом Трампом 907- ой поправки к Акту о поддержке свободы, ограничивающей оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне.