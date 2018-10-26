Пятница, 26 Октября 2018 14:56

АрмИнфо.Министр здравоохранения Армении Арсен Тороснян, находящийся с рабочим визитом в Республике Казахстан, в Астане со своим казахстанским коллегой Елжаном Биртановым подписал Соглашение о сотрудничестве в сфере здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба армянского Минздрава, стороны договорились о сотрудничестве по 15 основным направлениям, в частности, в сферах предоставления комплексных медицинских услуг (диагностика и лечение), осуществления превентивных реабилитационных мероприятий и мерам по охране здоровья, фармацевтики, обучения научного и медперсонала и др.

Стороны обязались предоставлять необходимую медицинскую помощь гражданам двух стран в случае их нахождения на территории одной из страны, в порядке, установленном национальным законодательством для собственных граждан.

Армения и Казахстан договорились сотрудничать в рамках Всемирной организации здравоохранения и в международных организациях в рамках национальных законодательств.

Соглашением закреплено также обязательство о незамедлительном информировании сторонами о случаях использования продукции, опасной для здоровья, и импортированной из государства - стороны соглашения, массового пищевого отравления, вспышек инфекционных болезней и т.д.