Пятница, 26 Октября 2018 14:23

АрмИнфо. Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением рядом должностных лиц Ереванской мэрии, продавшей имущество, по цене в пять раз ниже рыночной. Причем, данное имущество не подлежало отчуждению, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РА.

Согласно источнику, уголовное дело заведено на основании письма фракции "Страна абрикосов" Совета старейшин Еревана, согласно которому была отчуждена смежная лестница и земельный участок для газона, прилегающие к образовательной школе N20 им. Джона Киракосяна.

Расследование показало, что официальные лица столичной мэрии, имея достаточно данных о том, что вышеуказанный земельный участок находится в зоне общего пользования, и не подлежит отчуждению, использовали свое служебное положение и без соответствующей оценки имущества продали его по цене в 81,9 млн драмов. Покупатель впоследствии дважды закладывал это имущество в банке, который в первом случае оценил его в 445,5 млн драмов, во втором - в 458,3 млн драмов.

По данному факту генеральной прокуратурой Армении 26 октября возбуждено уголовное дело по части второй 308-ой статьи Уголовного кодекса РА. Проведение следственных мероприятий поручено следователю Следственного комитета Армении.