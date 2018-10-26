Пятница, 26 Октября 2018 14:22

АрмИнфо.Россия как стержневое государство ОДКБ полностью поддержит вступление в организацию такого сильного партнёра и друга, как Азербайджан, который доказал свою надёжность.

Как передает Trend об этом в кулуарах рабочей сессии "Политика дезинформации - угроза стабильности в современном мире" в рамках VI Бакинского международного гуманитарного форума заявил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Савельев.

По его словам, Азербайджан является государством, всё более и более влияющим на стабильность и мирное течение событий в регионе.

С другой стороны, Савельев отметил, что подключение ОДКБ к процессу

урегулирования нагорно-карабахского конфликта и вынесение обсуждения

его урегулирования на ещё одну площадку, безусловно, оказало бы положительный эффект на переговорный процесс.

Касаясь отрицательной позиции Армении по вопросу вступления Азербайджана в ОДКБ, депутат заверил, что они отрицательно сказываются на стабильности самой организации.

Россия, по словам Савельева, будет напористо проводить политику вступления Азербайджана в ОДКБ, в случае, если официальный Баку выскажет пожелание вступить в организацию.

Ранее официальный Ереван, коснувшись возможного вступления Азербайджана в ОДКБ и ЕАЭС, подчеркнул, что Баку не соответствует критериям уставных документов ОДКБ и Евразийского экономического союза, следовательно, и речи нет о представлении ему статуса наблюдателя в этих структурах. "Что, касается возможного получения Азербайджаном статуса наблюдателя в ОДКБ или ЕАЭС, то хотел бы подчеркнуть, что на данный момент это просто невозможно, так как Баку не соответствует критериям, установленным уставными документами этих организаций, следовательно, обсуждений по этому вопросу не было", - подчеркнул пресс-секретарь МИД Армении.

Вместе с тем, он напомнил, что все решения в этих организациях принимаются на основе консенсуса.