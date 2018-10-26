Пятница, 26 Октября 2018 14:17

АрмИнфо.Компания Beeline приняла участие в заключительной конференции <Организация вузовской практики в системе высшего образования>. Как сообщает пресс-служба компании, в ходе конференции состоялись панельные обсуждения, где Beeline представила свой опыт в Армении в области эффективной организации практик.

<Являясь одним из крупнейших и привлекательных работодателей наша компания в течение стажировки предоставляет возможность студентам непосредственно на рабочем месте увидеть и ознакомиться с принципами работы большой корпорации, в частности с тем как создаются наши

услуги. Надеемся, что знания, полученные в нашей компании, студенты будут применять в процессе своего будущего профессионального роста>, - отметила руководитель службы связей с общественностью Beeline Наира Назарян.

Согласно сообщению, в ходе панельных дискуссий Beeline представила также свою программу <Третье поколение>, которая была запущена еще в 2008 году и нацелена на привлечение в компанию лучших молодых специалистов. Стажировка в рамках данной программы организуется в различных департаментах компании (Информационные технологии, Маркетинг, Юридическая и др.), в которой принимают участие учащиеся старших курсов (начиная с третьего) из ВУЗов страны. Успешно прошедшим стажировку студентам предоставляется возможность получить постоянную работу в компании VEON Armenia.

Напомним, что ЗАО "VEON Armenia" - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".