Пятница, 26 Октября 2018 13:30

АрмИнфо.Армянский национальный комитет Америки дал оценку заявлению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по Ирану.

"Болтон в ходе своих визитов в регион заявил о намерении продолжить санкции в отношении Ирана, смягчив эту жесткую линию разговорами о том, что они не хотят, чтобы эти санкции необоснованно вредили региональным друзьям. Дьявол, конечно же, кроется в деталях в этом вопросе. ANCA будет работать с ключевыми заинтересованными сторонами правительства для обеспечения того, чтобы региональные санкции неправильно или чрезмерно не воздействовали на Армению", - подчеркнули в Организации.

Отметим, что Болтон в Баку заявил, что Южный Кавказ чрезвычайно важен для Соединенных Штатов и является стратегическим регионом. "К примеру, Азербайджан, является единственной страной, граничащей одновременно и с Россией, и с Ираном. И одна из причин того, что президент решил выйти из Договора о РСМД нарушения со стороны России, производства и развертывания ракет, которые могут вести огонь в запрещенных диапазонах договора, очевидно, попав потенциально близлежащие страны.

Таким образом, риск для международного мира и безопасности исходит от нарушения Россией договора, а не выхода Америки из него", - заверил Болтон. По его словам, в ходе своего визита он, в частности, обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым санкции в отношении Ирана и их влияние на Азербайджан.