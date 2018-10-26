Пятница, 26 Октября 2018 13:27

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона по Арцаху.

Так, согласно заявлению структуры, поступившей в АрмИнфо, ANCA и впредь будет выступать против любых "безрассудных документов" в стиле Мадридских принципов, которые требуют от Арцаха стратегических и территориальных уступок в обмен на неопределенные, расплывчатые обещания Азербайджана о возможном будущем статусе Арцаха. "Параллельно с этой позицией мы будем и впредь требовать привлечь Азербайджан к ответственности за агрессию, а также вернуться к продолжению финансирования США жизненно необходимым гуманитарных и программ развития НКР", - подчеркивается в заявление ANCA.

Вместе с тем в ANCA считают, что в кажущемся отходе от обычно более высокого приоритета намеченного при администрации Клинтона, Буша и Обамы, где в вопросе урегулирования карабахской проблемы акцент ставился на снижение влияния России в регионе, Болтон, по крайней мере, заявляет о приоритете США в урегулировании конфликта путем изоляции Ирана. "Мы можем ожидать, что дипломатическое давление США по вопросу Арцаха, возможно, предсказывал призыв завершающего миссия в РА посола США Ричарда Миллза о сдаче территорий вокруг Арцаха", - говорится в заявлении организации.

Отметим, что Болтон в Армении заявил, что для Армении самый верный путь снижения внешнего давления - это обеспечение урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Он констатировал, что в Армении подчеркивают приверженность урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, что радует.

Он заявил о готовности США содействовать урегулированию нагорно-карабахского конфликта как в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, так и иными путями, заверив, что это исходит не только из интересов Армении и Азербайджана, но и США.