Пятница, 26 Октября 2018 13:26

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки заявил приверженности настаивать на продолжении соблюдения 907-ой поправки к Акту о поддержке свободы.

Так, ANCA реагируя на заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о возможной отмене 907-ой поправки, в частности заявил: "ANCA будет продолжать настаивать на строгом соблюдении 907-ой поправки к Акту о поддержке свободы, которая, в соответствии с законом, в настоящее время о ограничивает

определенные формы прямой помощи США, в том числе, и продажи наступательной военной техники правительству Азербайджана. В свете нарастающей агрессии со стороны Баку, ANCA призывает Белый дом отказаться от идеи отмены 907-ой поправки, и настоятельно призывает

Конгресс отказаться от своего решения об отмене этого закона", - говорился в заявлении организации.

В ANCA также подчеркнули, что параллельно с вопросом о 907-ой поправке, он тщательно отслеживает возможные нарушения экспортного контроля над вооружением, связанные с Азербайджаном, в том числе, третьих сторон, снабжающихся чувствительным оборудованием США, программным обеспечениями, услугами для беспилотных летательных аппаратов и другими системами вооружений.

Коснувшись заявления Болтона касательно намерений продажи вооружения, в ANCA констатировали, что опасность заключается в том, что если США будут продавать вооружение Армении, то будут продавать и Азербайджану. "Опасность здесь заключается в том, что учитывая размеры военного бюджета Азербайджана, он может позволить себе приобрести значительно более современное американское вооружение, чем Армения, что приведет к нарушению баланса в регионе, в том числе, и с точки зрения политических отношений", - говорится в заявлении структуры.

Ранее Болтон, коснувшись возможности отмены 907-ой поправки, не исключил того, что Дональд Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, ограничивающей оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне, как это делали его предшественники. "Это положение было утверждено Конгрессом. Исполнительная ветвь власти необязательно придерживается той же политической линии и, согласно нашей Конституции, на самом деле именно президент определяет внешнюю политику. Во многих случаях разные президенты приостанавливали действие этого положения, чтобы проводить закупки, и мы постоянно рассматриваем эту возможность, чтобы решить, необходимо ли это", - отметил он.

Уже в Ереване, комментируя возможную отмену 907-ой поправки Дональдом Трампом и продажи оружия Азербайджану, Болтон в частности сказал: "Решение о приостановлении действия пока не принято, и я не могу прогнозировать, каким оно будет по части увеличения продажи количества вооружения. Но ситуация такова, что Армения большую часть своего вооружения приобретает у России, Азербайджан также более 80 % закупает у РФ. Это обстоятельство, безусловно, не способствует урегулированию нагорно- карабахского конфликта", - отметил Болтон.

Вместе с тем, он подчеркнул, что этот факт дает серьезный инструмент для воздействия на стороны и не приводит к миру. По его словам,

американцы верят в то, что конкурентность является движущей силой. "И наше вооружение в любом случае лучше российского. Полагаю, что мы этот вопрос должны изучить в рамках наших законов", - резюмировал Болтон.

907-ая поправка была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Долгие годы азербайджанская дипломатия добивается ее отмены, но пока безуспешно.