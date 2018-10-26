Пятница, 26 Октября 2018 13:24

АрмИнфо.Следственный комитет Армении отказался признать Роберта Кочаряна потерпевшим в рамках уголовного дела о прослушке телефонного разговора глав Службы национальной безопасности и Специальной следственной службы РА.

Как говорится в заявлении представителя интересов 2-го президента РА Роберта Кочаряна - Ованнеса Худояна, СК Армении отклонил его ходатайство о предоставлении процессуального статуса потерпевшего Кочаряну. "Ходатайство было подано в СК с учетом того обстоятельства, что в содержании обнародованной записи есть данные, подтверждающие факт совершения действий, направленных на незаконное ограничение свободы Роберта Кочаряна", - заявляет адвокат.

Следственный орган отклонил ходатайство, мотивируя это тем, что "по итогам предпринятых Следственным комитетом следственных и процессуальных действий в ходе предварительного следствия не выявлены данные о вмешательстве в деятельность суда".

Представитель интересов Роберта Кочаряна намерен обжаловать решение СК в Генеральной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Ованнес Худоян в рамках уголовного дела о прослушке телефонного разговора глав СНБ и ССС представил ходатайство о предоставлении Кочаряну процессуального статуса потерпевшего. "Думаю, признание процессуального статуса будет правомерным, а отклонение поставит под сомнение объективность предварительного расследования",

- заявил Худоян.

Отметим, что 1 октября в сети появилась запись прослушки разговора глав СНБ и ССС, в ходе которого они обсуждают дело 1 марта 2008 года, и в этом контексте необходимость ареста Роберта Кочаряна. Глава СНБ Артур Ванецян сообщил, что заказчики и исполнители прослушки уже выявлены, они из Армении, и широко известны общественности. При этом он подчеркнул, что документально доказать их вину на этом этапе будет очень сложно, практически невозможно.