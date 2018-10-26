Пятница, 26 Октября 2018 10:59

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 26 октября текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:30-14:00 абоненты (не являющиеся жильцами) на проспекте Исакова;

10:00-16:00 жилой дом 7/2 на Тбилисском шоссе, жилой дом 89 на ул. Азатамартикнери, жилые дома 1, 2 на ул. Аванесова, собственные дома 125/3 на 35-ой улице, 123-135 на 37-ой улице, 68-119 на 41-ой улице Ареша; жилые дома 10, 10А, 14 на ул. Арцаха, квартиры 14-34 жилого

дома 58 на ул. Гарегина Нжде, жилой дом 29 на ул. Алабяна, жилой дом 14 на ул. Эстонакан, жилой дом 28 на ул. Шинарарнери, жилые дома 1 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

10:30-16:30 жилые дома 27, 27а, 29, 29а на пр. Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6, 6/2 на

пр. Маштоца, жилые дома 1, 8 на ул. Закяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-15:00 квартал"Б" в Нубарашене;

11:00-17:00 собственные дома и абоненты (не являющиеся жильцами) на 2-ом переулке улицы Багратуняц, больница N6, жилой дом 4 на ул.

Согомона Таронца, жилой дом 7/2 на Тбилисском шоссе, жилые дома 13, 15, 105 на ул. Райниса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 2-2/3, 4, 4а, 6 на ул. Рубинянц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО "Ухегиц", жилые дома 3, 5 на ул. Гоголя и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратском марзе:

10:00-16:00 села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Даракерт,Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, Айанист,

Овташат, села Хачпар и Гукасаван, частично кварталы 2, "Нор" и

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

11:00-16:00 частично улицы Маркса, Исакова, Ачаряна, Араза,

Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомонян, Касяна, Нерсисяна,

Дуряна, Огостоси 23, Орбели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-12:30 жилые дома 51, 53 на Джермукском шоссе и жилой дом 23 на ул. Сараван в городе Вайк;

10:00-16:00 частично села Гладзор и Кармаршен;

в Котайкском марзе:

10:00-16:00 частично 8-ой микрорайон города Абовян; частично частные дома Дзорахбюра и Джрвежа; частично село Балаовит;

в Гегаркуникском марзе:

09:30-12:30 села Арегуни, Даранак, Памбак, Цапатаг, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:30 жилые дома 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 на ул. Налбандяна, жилые дома 5-7 на ул. Саят-Нова, жилой дом 2 на ул.

Шинарарнери, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

10:30-16:30 села Мадина, Лернакерт, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

13:00-15:30 село Цовасар, прилегающие производственные территории и абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакском марзе:

10:00-16:00 села Покр Сепасар и Мец Сепасар в Ашоцком регионе;

в Лорийском марзе:

12:00-16:30 город Туманян;

в Сюникском марзе:

10:30-14:30 улицы Гетапня, Еритасардаканнери, Ханджяна, Айгестан, квартал "Арав- Аревмтян" (Юго-западный) в городе Сисиан;

10:30-16:30 частично село Дарбас;

11:00-14:00 улица Коттеджнери, жилой дом 40 на ул. Чаренца в городе Агарак.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.