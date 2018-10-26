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АрмИнфо.В Следственном комитете Армении возбуждено уголовное дело по факту смерти 45-летней Л. Хачатрян. По версии СМИ, погибшая являлась сестрой супруги экс-министра обороны РА Сейрана Оганяна Рузанны Хачатрян.
Как сообщает пресс-служба СК РА, утром 25-го октября в отдел полиции Арабкир поступил сигнал о том, что под Давидашенским мостом было обнаружено тело женщины. На место происшествия сразу же отправилась следственно-оперативная группа, которая при осмотре обнаружила тело жительницы Еревана Л.Хачатрян 1973 года рождения с многочисленными телесными повреждениями. По факту было возбуждено уголовное дело по признакам части 1-й статьи 110-й (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Армении. Назначена судебно- медицинская экспертиза. Предпринимаются необходимые следственные мероприятия по выявлению всех обстоятельств гибели женщины.
|Спецпредставитель ОБСЕ по Южному Кавказу намерен способствовать урегулированию карабахского конфликта
|Центры продаж VivaCell-MTS уже принимаю предварительный заказ на смартфон iPhone XR
|Артак Давтаян в Алматы принял участие в 13-ое заседание Военного комитета ОДКБ
|Активисты инициативы "Правый руль" требуют до 2020 года разрешить ввоз праворульных авто
|Температура воздуха в Армении понизится еще на 6-7 градусов
|Парламентские фракции не могут придти к консенсусу относительно законопроекта о внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс Армении
|Beeline и Инновационный центр Microsoft организуют лагерь по разработке продуктов
|Ереванский музыкальный фестиваль завершился премьерой, посвященной 25-летию Конверс Банка
|МККК обеспечил водой приграничный Сарагюх, более 26 лет испытывающий в ней острый дефицит
|Глава фракции РПА: Если Республиканская партия примет участие в выборах, то в формате радикально-конструктивной оппозиции
|Армен Рустамян: Визит Джона Болтона в регион, безусловно, является очень важным и перспективным
|Депутаты Армении сходятся во мнении, что страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ не должны продавать оружие сторонам карабахского конфликта
|Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением рядом должностных лиц Ереванской мэрии
|Российский депутат: Москва будет напористо проводить политику вступления Азербайджана в ОДКБ, если Баку выразит желание вступить в организацию
|Компания Beeline поделилась опытом в организации эффективной практики на конференции <Организация вузовской практики в системе высшего образования>
|ANCA о заявлении Болтона по Ирану: Дьявол кроется в деталях
|ANCA и впредь будет выступать против любых "безрассудных документов", которые требуют от Арцаха стратегических и территориальных уступок
|ANCA будет продолжать настаивать на строгом соблюдении 907-ой поправки к Акту о поддержке свободы
|Следственный комитет Армении отказался признать Роберта Кочаряна потерпевшим в рамках дела о прослушке глав ССС и СНБ
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 26-го октября
|По факту доведения до самоубийства Л. Хачатрян возбуждено уголовное дело
|В пунктах продажи мяса в Ереване обнаружена конина
|Мгер Мкртумян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом РА в Объединенных Арабских Эмиратах
|Тигран Геворгян назначен послом Армении в Сирийской Арабской Республике
|Эксперт о заявлениях Джона Болтона: У многих стран были ограничения, связанные с продажей оружия таким странам, как Азербайджан, однако Россия сломала это эмбарго
|Грачья Поладян назначен послом Республики Армения в Ираке
|Пропускная способность КПП "Верхний Ларс", возможно, будет увеличена с помощью 6 новых тоннелей
|Глава КГД: У нас нет системного проявления взяточничества, но ведется борьба с отдельными явлениями
|Минтранс: Закон запрещает ввоз праворульных автомобилей в Армению в качестве транспортных средств: однако можно импортировать как запчасти
|При поддержке VivaCell-MTS в Армении состоялась 13-я ежегодная Международная олимпиада по микроэлектронике
|Банк ВТБ (Армения) перезапускает студенческие кредиты
|Минздрав выделил дополнительные средства для операций на сердце, онкологию и педиатрическую помощь
|Мамедъяров призвал Армению готовиться к переговорам по урегулированию карабахского конфликта
|Болтон: Для Армении самый верный путь снижения внешнего давления - это обеспечение урегулирования карабахского конфликта
|Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
|Госконтрольная служба премьер-министра Армении вернет в бюджет сумму, эквивалентную одному миллиону долларов
|Болтон рассказал о причинах возможной отмены 907 поправки
|Болтон: После выборов у Пашиняна будет серьезный мандат для осуществления ряда решительных шагов
|Минфин РА: Правительство Армении воздержится от оценок по пакету законопроектов о запрещении деятельности всех игр с выигрышем и казино
|Никол Пашинян и Джон Болтон обсудили возможнсти активизации армяноамериканского сотрудничества
|Болтон: Армяно-американские отношения имеют стратегическое значение для США
|Секретарь Совбеза Армении и советник Трампа по вопросам безопасности обсудили двустороннюю и региональную повестку
|Правительство Армении несогласно с доводами депутатов парламента, представивших поправки в законе "О правах ребенка"
|В случае необходимости государство защитит Католикоса
|Парламент Армении на внеочередном заседании обсудит вопрос об амнистии заключенных
|Никол Пашинян: Есть реальная возможность вывести армяно-американские отношения на новый уровень
|Бывший премьер-министр Армении может войти в совет директоров российской компании "Зарубежнефть"
|Beeline Стартап Инкубатор подытожил результаты 2-го инкубационного цикла
|Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
|Армен Саркисян армянской общине Швейцарии: Наша настоящая сила и богатство - наши люди
|Принято итоговое заявление Комитета по парламентскому партнерству ЕС - РА
|В Арцахе ожидают поступления первой партии электромобилей
|Aрлем Дезир: Армения является одним из лучших партнеров ОБСЕ
|Егише Киракосян назначен советником премьер-министра Армении
|Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
|Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
|Советник президента США по вопросам нацбезопасности прибыл в Ереван
|На международном форуме <Евразийская неделя> подвели предварительные итоги
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 25 октября
|Президент Армении назначил нового посла Армении в США
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