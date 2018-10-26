Как сообщает пресс-служба СК РА, утром 25-го октября в отдел полиции Арабкир поступил сигнал о том, что под Давидашенским мостом было обнаружено тело женщины. На место происшествия сразу же отправилась следственно-оперативная группа, которая при осмотре обнаружила тело жительницы Еревана Л.Хачатрян 1973 года рождения с многочисленными телесными повреждениями. По факту было возбуждено уголовное дело по признакам части 1-й статьи 110-й (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Армении. Назначена судебно- медицинская экспертиза. Предпринимаются необходимые следственные мероприятия по выявлению всех обстоятельств гибели женщины.

© 1991-2017 Любое использование материалов АрмИнфо допускается не иначе как с письменного разрешения их правообладателя — ООО "Адженси оф рейтинг маркетинг информейшн".

Под использованием понимается любое полное или частичное воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, в том числе и вовлечение Материалов в мониторинг СМИ и любые другие способы использования, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.

Использование Материалов сайтов www.arminfo.am, www.arminfo.info, www.finport.am и www.finport.info с нарушением этих условий означает, что материалы используются неправомерно, что является нарушением прав Правообладателя и влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РА.