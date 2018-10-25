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АрмИнфо. Инспекторы Инспекционного органа по безопасности продуктов питания в ходе очередного обхода пунктов продажи мяса на улице Хоренаци (близ бывшего ГУМа), обнаружили конину.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в нескольких торговых пунктах в холодильных складах была обнаружена партия конины, а в некоторых магазинах не соблюдались также требования санитарно-гигиенических норм. Сотрудники регулятора продолжают работы по мониторингу, о результатах будет сообщено дополнительно.
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|Мгер Мкртумян назначен Чрезвычайным и Полномочным послом РА в Объединенных Арабских Эмиратах
|Тигран Геворгян назначен послом Армении в Сирийской Арабской Республике
|Эксперт о заявлениях Джона Болтона: У многих стран были ограничения, связанные с продажей оружия таким странам, как Азербайджан, однако Россия сломала это эмбарго
|Грачья Поладян назначен послом Республики Армения в Ираке
|Пропускная способность КПП "Верхний Ларс", возможно, будет увеличена с помощью 6 новых тоннелей
|Глава КГД: У нас нет системного проявления взяточничества, но ведется борьба с отдельными явлениями
|Минтранс: Закон запрещает ввоз праворульных автомобилей в Армению в качестве транспортных средств: однако можно импортировать как запчасти
|При поддержке VivaCell-MTS в Армении состоялась 13-я ежегодная Международная олимпиада по микроэлектронике
|Банк ВТБ (Армения) перезапускает студенческие кредиты
|Минздрав выделил дополнительные средства для операций на сердце, онкологию и педиатрическую помощь
|Мамедъяров призвал Армению готовиться к переговорам по урегулированию карабахского конфликта
|Болтон: Для Армении самый верный путь снижения внешнего давления - это обеспечение урегулирования карабахского конфликта
|Болтон предостерег Армению от возможной военной вовлеченности в сирийский кризис
|Госконтрольная служба премьер-министра Армении вернет в бюджет сумму, эквивалентную одному миллиону долларов
|Болтон рассказал о причинах возможной отмены 907 поправки
|Болтон: После выборов у Пашиняна будет серьезный мандат для осуществления ряда решительных шагов
|Минфин РА: Правительство Армении воздержится от оценок по пакету законопроектов о запрещении деятельности всех игр с выигрышем и казино
|Никол Пашинян и Джон Болтон обсудили возможнсти активизации армяноамериканского сотрудничества
|Болтон: Армяно-американские отношения имеют стратегическое значение для США
|Секретарь Совбеза Армении и советник Трампа по вопросам безопасности обсудили двустороннюю и региональную повестку
|Правительство Армении несогласно с доводами депутатов парламента, представивших поправки в законе "О правах ребенка"
|В случае необходимости государство защитит Католикоса
|Парламент Армении на внеочередном заседании обсудит вопрос об амнистии заключенных
|Никол Пашинян: Есть реальная возможность вывести армяно-американские отношения на новый уровень
|Бывший премьер-министр Армении может войти в совет директоров российской компании "Зарубежнефть"
|Beeline Стартап Инкубатор подытожил результаты 2-го инкубационного цикла
|Следственный комитет Армении устанавливает личность найденной сегодня под мостом в Давидашене женщины
|Армен Саркисян армянской общине Швейцарии: Наша настоящая сила и богатство - наши люди
|Принято итоговое заявление Комитета по парламентскому партнерству ЕС - РА
|В Арцахе ожидают поступления первой партии электромобилей
|Aрлем Дезир: Армения является одним из лучших партнеров ОБСЕ
|Егише Киракосян назначен советником премьер-министра Армении
|Баку призвал власти Армении предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта
|Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
|Советник президента США по вопросам нацбезопасности прибыл в Ереван
|На международном форуме <Евразийская неделя> подвели предварительные итоги
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 25 октября
|Президент Армении назначил нового посла Армении в США
|Президент Армении назначил трех новых судей
|Армен Саркисян на Саммите мировых лидеров: Мы являемся маленькой страной, но мы - мировая нация
|Никол Пашинян: Я не раз отмечал, что в наших отношениях с Грузией нужно избегать теорий заговора
|Количество министерств в Армении будет существенно сокращено
|Пашинян: На декабрьских выборах предприниматели не будут баллотироваться, они признались, что раньше делали это под давлением властей
|Бако Саакян принял известную итальянскую писательницу армянского происхождения Антонию Арслан
|Никол Пашинян призывает меньше касаться вопроса сексуальных меньшинств
|Президент Армении готов к диалогу с Эрдоганом
|Пашинян не избран премьером Армении
|Пашинян: Армяно-российские отношения никогда не были на таком высоком доверительном уровне, как сейчас
|Мамедьяров: Баку готов к продолжению субстантивных переговоров с целью поэтапного урегулирования карабахского конфликта
|Никол Пашинян: Я неоднократно заявлял, что не буду давать указания судьям
|Американские вертолеты, приобретенные Азербайджаном, не могут иметь военного применения
|Саломе Зурабишвили исключает возможность открытия альтернативных Ларсу коммуникаций
|Анна Нагдалян: Мирный процесс должен гарантировать населению НКР защиту от посягательств в будущем
|Эдуард Шармазанов: "Попытки изменить формат сопредседательства Минской группы недопустимы"
|Пашинян намерен постепенно закрыть букмекерские конторы в Армении
|Пресс-секретарь МИД Армении прокомментировала заявление советника президента РФ по поводу возможного членства Азербайджана в ЕАЭС
|Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
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