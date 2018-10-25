Четверг, 25 Октября 2018 19:23

АрмИнфо. У многих стран были ограничения, связанные с продажей оружия таким странам, как Азербайджан, однако Россия сломала это эмбарго, заявил в беседе с корреспондентом АрмИнфо международный эксперт, экс-председатель парламентской комиссии по внешним связям Ованес Игитян, комментируя заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что не исключено, что Дональд Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, ограничивающей оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне.

Напомним, что в контексте своей поездки в Азербайджан Джон Болтон затронул вопрос 907-ой поправки к Акту о поддержке свободы, которая касается ограничения продажи оружия конфликтующим странам. Игитян отметил, что данная поправка была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. И вот уже как долгие годы азербайджанская дипломатия добивается отмены 907-й поправки, но пока безуспешно. "Все дело в том, что у стран, таких как Азербайджан есть проблемы с демократическими ценностями, в связи с этим и была установлена данная поправка", - подчеркнул эксперт.

Игитян заметил, что у многих стран были ограничения, связанные с продажей оружия таким странам, как Азербайджан, однако Россия сломала это эмбарго. "Как я отмечал, несмотря на многочисленные заявление России, о том, что это просто бизнес, хочу заметить, что это не так. На самом деле это политика, и нарушение баланса сил в регионе. Ведь совершенно очевидно, что власти РФ прекрасно знали, что Азербайджан использует данное оружие против Армении, и против Арцаха", - подчеркнул экс-председатель парламентской комиссии по внешним связям.

Эксперт также подчеркнул, что не менее важным является и тот факт, что Болтон отметил, что данного вопроса на сегодняшний день все же нет в повестке США. "Важно то, что на сегодняшний день поправка действует", - отметил Игитян.

Экс- председатель парламентской комиссии по внешним связям также коснулся заявления Болтона о том, что возможно США усилит санкции против Ирана. "Конечно же всем нам очевидно, что поездки Джона Болтона в Россию, и в последствии в наш регион во многом связаны с иранским вопросом. Но не думаю, что все это каким-то образом скажется на отношениях Армении и Ирана. Ведь у нас есть опыт активной торговли и сохранения дружественных отношений с Ираном, находящегося под санкциями ", - отметил Игитян.

Эксперт подчеркнул, что у нас нет таких товаров, которые могли бы противоречить условиям санкций и этот вопрос больше относится к России, чем к Армении. "Данный вопрос больше касается России в плане вооружений и ядерной программы, и это никоим образом не скажется на Армении. Более того, я не думаю, что данная ситуация сильно скажется на внутренней экономике Ирана, так как санкции по большей части будут носить локальный характер", - подчеркнул экс-председатель парламентской комиссии по внешним связям.

Что касается заявления советника президента США по национальной безопасности относительно гуманитарной миссии Армении в Сирии, Игитян счел, что в данном заявлении, безусловно, можно было заметить определенное предостережение для РА. "Как мы знаем, сирийский вопрос крайне политизирован, и нам в этой сфере нужно быть очень осторожными. Думаю, что нам в этом вопросе не следует поддерживать позицию какой-либо из сторон. Однако, учитывая то, что наше присутствие в Сирии носит исключительно гуманитарный характер, то данное предупреждение для нас не опасно", - подчеркнул Игитян.

При этом эксперт подчеркнул, что Армения все же должна иметь миротворческую миссию в Сирии, ведь дело касается большой армянской общины, которая проживает на данной территории. "Мы должны активно участвовать в миротворческих миссиях и помощь Армении нашим соотечественникам должна быть значимой и выходить за рамки желаний третьих стран", - отметил эксперт.

На вопрос корреспондента АрмИнфо, как он в целом оценивает поездку Джона Болтона, эксперт заявил: "Конечно же в первую очередь данный визит имел цель обсудить вопросы обеспечения безопасности в регионе, в частности, в Армении. Для нас, это очень хорошая возможность для развития армяно-американских отношении. В последнее время они <зачахли>, и это связано с тем, что представители прежней власти были весьма осторожны в вопросе развития отношений с США. Дело в том, что они опасались негативной реакции России на развитие армяно-американских отношений. Однако, так как мы являемся независимой страной, то имеем полное право развивать наши отношения согласно национальным интересам ", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что отношения Армнии и США исходят из интересов наших двух стран, и более того, армянская община в США является второй в мире по своей численности, и с этим нельзя не считаться. "У нас были хорошие отношения со Соединенными Штатами и их необходимо восстанавливать, так как это исходит из наших прямых интересов. На данный момент у нас есть замечательная возможность придать новый импульс этим отношениям", - заключил Ованес Игитян.

Отметим, что советник президента США по национальной безопасности вечером 24 октября посетил Ереван. Перед этим визитом Болтон посетил Москву, а 24-го с утра - Баку. После Еревана Болтон посетит Грузию.