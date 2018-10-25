Четверг, 25 Октября 2018 18:44

АрмИнфо. Председатель Комитета госдоходов (КГД) Армении Давид Ананян и Посол Грузии в РА Георгий Саганелидзе (George Saganelidze) обсудили широкий спектр вопросов, касающихся налогового и таможенного регулирования в двух странах, сообщает пресс-служба армянского КГД.

В частности, согласно сообщению, в контексте увеличения пропускной способности КПП "Верхний Ларс" стороны обсудили возможности строительства 6 тоннелей. Стороны коснулись также скорейшего подписания протокола "Об обмене предварительной информацией о товарах и транспортных средствах между КГД Армении и Службой доходов Министерства финансов Грузии".

"Армянская сторона выразила заинтересованность в участии в проектных работах по строительству тоннелей с целью обеспечения благоприятных условий для хозяйствующих субъектов из Армении. Достигнута договоренность он активизации взаимодействия между налоговой и таможенной службой двух стран", - говорится в сообщении.