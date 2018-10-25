Четверг, 25 Октября 2018 18:25

АрмИнфо. В Астане в рамках Глобальной конференции по первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) прозвучало видеообращение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, адресованное участникам мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вклад в улучшение здравоохранения во всем мире стал важным достоянием медицинского сообщества. Тот исторический документ вошел в учебники многих вузов других стран. Подписание в 1978 году Декларации ВОЗ стало ярким примером эффективности международных усилий. В ней были выделены базовые принципы развития ПМСП. Это санитарное просвещение населения, охрана здоровья матери и ребенка, профилактика заболеваний, включая вакцинацию, а также лекарственное обеспечение. С тех пор здравоохранение всего мира развивалось согласно этим ключевым направлениям», - сказал Нурсултан Назарбаев.

По его словам, сегодня человечество стоит перед новыми вызовами - ухудшение состояния окружающей среды, малоподвижный образ жизни, нездоровое питание привели к увеличению хронических болезней. «В свою очередь, вопрос заболеваемости населения повышает нагрузку на системы социального обеспечения. Особую значимость и актуальность на современных этапах приобретают вопросы финансирования здравоохранения и всеобщего охвата медицинских услуг. Эти темы будут вынесены на обсуждение в Генеральную Ассамблею ООН в 2019 году. Вместе с тем, современные тенденции развития технологической революции открывают перед нами новые уникальные возможности. Сегодня в Казахстане, как и во всем мире, идут активные процессы цифровой трансформации, в том числе и в сфере здравоохранения.

Обеспечение поддержки здоровья населения - это основа устойчивого развития и роста благосостояния нации», - подчеркнул Глава государства. Президент Казахстана также призвал всех лидеров стран определить этот подход в качестве главного приоритета государственной политики. «Принятие новой Астанинской декларации по первичной медико-санитарной помощи станет важной вехой на пути совершенствования систем здравоохранения во всем мире. Уверен, этот программный документ будет содействовать повышению качества жизни, укрепление здоровья людей в глобальном масштабе. Выражаю всем благодарность за активное участие в конференции, желаю успехов и плодотворной работы», - заключил Нурсултан Назарбаев.

Напомним, 25 октября в Астане стартовала Глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи. Все 197 государств-членов Всемирной организации здравоохранения единогласно приняли Астанинскую декларацию по первичной медико-санитарной помощи.

«Проходящая сегодня в Астане глобальная конференция - уникальное мероприятие, организуемое раз или два в столетие. В 1978 году государства всего мира, несмотря на разнообразие политических взглядов, подписали и приняли Алматинскую декларацию. Тогда все страны впервые обсуждали роль поликлиник для населения. С тех пор в сфере здравоохранения возник ряд сложных вопросов», - сказала журналистам генеральный директор Республиканского центра развития здравоохранения при Минздраве РК Айнур Айыпханова.

По ее словам, сегодня в мире растет продолжительность жизни людей и это возлагает на государства определенные обязанности. Если раньше множество людей страдало от инфекционных заболеваний, то в 21 веке люди страдают от хронических неинфекционных болезней. Продолжительность жизни растет, а качество жизни снижается. Люди страдают от онкологических заболеваний. Это не излечивается за неделю. Кроме того, в мире сейчас ощущается изменение климата, загрязнение окружающей среды также вредит здоровью. То есть, технологии развиваются, но от них есть и вред здоровью. Для решения всех этих проблем и принята новая Астанинская декларация.