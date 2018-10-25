Четверг, 25 Октября 2018 18:16

АрмИнфо. Председатель Комитета государственных доходов (КГД) Армении не стал выяснять, с какой целью сотрудники возглавляемого им ведомства взяли взятку, поскольку это не входит в его полномочия. Об этом 25 октября после заседания Правительства Армении в беседе с журналистами заявил Давид Ананян.

"Считаем это нехорошим явлением для нашей системы, но мы не раз имели повод заявлять, что сами ведем борьбу со взяточничеством", - сказал он. "Мы настаиваем на том, что в нашем ведомстве нет системного проявления взяточничества, но ведется борьба с отдельными явлениями",

- заверил Ананян.

При этом Давид Ананян подчеркнул, что пойманные на взятке сотрудники были назначены уже в его бытность руководителем КГД. <В мою бытность главой КГД были проведены ротационные переназначения. То есть эти должностные лица не были назначены недавно. Они просто были переназначены путем ротации>, - указал Ананян.

По словам главы налогово-таможенного комитета, в Армении некоторые, по всей видимости, не осознали того факта, что в стране произошли перемены. "Все еще есть люди, которые не осознают, что такое новая реальность, есть такие, и по моему мнению их большинство, которые приняли новую реальность. Но бывают ситуации, которые выпадают из поля нашего зрения", - заключил председатель КГД. Напомним, что 23 октября трое сотрудников управления-инспекции мелких налогоплательщиков Комитета по госдоходам были доставлены по полицию за требование дачи взятки. В частности, как сообщает пресс-служба Полиции Армении, 22-го октября сотрудники управления противодействию с экономическими преступлениями и коррупцией Главного управление по борьбе с организованной преступностью Полиции РА в ходе реализации оперативной информации в момент получения взятки в размере 1 млн драмов задержали заместителя начальника 10-го отдела проверок инспекции-управления малых налогоплательщиков КГД Самсона Аракеляна. По подозрению в вымогательстве и получении взятки были подвергнуты приводу начальник того же отдела Сурен Элоян и инспектор Вагаршак Лалаян.

Сообщалось, что сотрудники КГД подвергнуты приводу на основании сигнала директора одного ООО, по словам которого, Элоян, Аракелян и инспектор, некто Вагик, потребовали 1 млн драмов, дабы в ходе проверок "закрыть глаза" на некоторые аспекты и не чинить препятствия деятельности компании.

По факту возбуждено уголовное дело по п. 2 и 3 ч. 3 статьи 311 УК. Сегодня уже ССС предъявила им обвинение. На сей счет премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей страничке в Facebook написал, что лишь негодяй может требовать взятки в новой Армении, и эти негодяи должны быть "искоренены".