Четверг, 25 Октября 2018 18:13

АрмИнфо. 25 октября 2018 года в Астане при поддержке Американско-Казахстанской Бизнес Ассоциации состоялся Форум, в котором выступили первый вице-премьер РК Аскар Мамин и министр торговли США Уилбур Росс. В работе Форума приняли участие более 100 казахстанских и американских компаний, передает пресс-служба премьер-министра РК.

"США являются одним из ведущих инвесторов в Казахстан, в экономику нашей страны вложено более 40 млрд долларов", - сказал А.Мамин, отметив успешное взаимодействие с крупными американскими компаниями, включая Chevron, Exxon Mobil, General Electric, Halliburton, в развитии энергетики, машиностроения, перерабатывающей отрасли, добывающего сектора.

Официальный визит главы государства Нурсултана Назарбаева в США в январе 2018 года стал новым этапом в развитии двустороннего сотрудничества. В ходе визита заключены торговые и инвестиционные соглашения на сумму порядка 7 миллиардов долларов. Договоренности направлены на реализацию проектов в сфере авиации и космических исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной отрасли, а также проектов в области инфраструктурного развития.

"Совместное заявление, принятое главами наших государств, и достигнутые на высшем уровне договоренности, позволяют существенно расширить и углубить наше стратегическое партнерство по всем ключевым направлениям взаимодействия", - подчеркнул А.Мамин.

Казахстан является страной с наиболее рыночноориентированной экономикой в Центральной Азии. На РК приходится 70% всего ВВП и 80% общего притока ПИИ в регион. Растущая открытость и интеграция в глобальные и региональные торговые и производственные процессы являются одним из основных факторов динамичного роста экономики.

ВВП страны вырос на 4,1% по состоянию на сентябрь 2018 года и, как ожидается, продолжит свой рост в среднесрочной перспективе. Внешняя торговля за 8 месяцев 2018 года выросла на 22%. Ожидается, что объем внешней торговли в т.г. приблизятся к отметке 100 млрд. долларов, при этом экспорт составит 65% от общего товарооборота.

"Международный финансовый центр "Астана", созданный в июле 2017 года, является основным учреждением по защите инвесторов. МФЦА воплощает лучшие практики ведущих финансовых центров в Нью-Йорке, Сингапуре, Лондоне и Дубае. Партнерами платформы являются американская биржа NASDAQ, крупнейшие американские финансовые организации Morgan Stanley и Goldman Sachs.",- сказал А.Мамин и отметил, что 24 тыс. компаний с иностранным участием ведут успешный бизнес в Казахстане. Свыше 700 из них созданы в сотрудничестве с американскими компаниями. Эти компании играют важную роль в привлечении международного капитала и передового опыта в Казахстан, удовлетворении постоянно растущего спроса на казахстанский экспорт как в регионе, так и на международном уровне.

"Правительство Казахстана рассматривает визит американской торговой миссии как неотъемлемую часть практической реализации договоренностей Лидеров двух государств", - подчеркнул А.Мамин.

Министр торговли отметил, что США намерены продолжить диверсифицировать направления сотрудничества с РК.

По его словам, "если ранее основными направлениями американского капитала были добывающий и энергетический сектор Казахстана, то сегодня мы намерены вкладываться в развитие инфраструктуры, переработки, машиностроения, агропромышленного комплекса, и целого ряда других высокотехнологичных отраслей".

Также У.Росс отметил намерения США наращивать торговлю услугами как механизм повышения занятости и объема добавленной стоимости в экономиках США и РК.

Министр торговли США подчеркнул важность дальнейшей реализации Соглашений, достигнутых на высшем уровне, в том числе Соглашения о воздушном сообщении между РК и США по принципу "открытого неба". Документ подразумевает снятие ограничений на полеты между городами Казахстана и Соединенных Штатов, что позволит значительно нарастить объемы пассажиро и грузопотока между двумя странами уже в ближайшее время.

В присутствии первого заместителя премьер-министра РК А. Мамина и министра торговли США У.Росса подписаны 8 документов.