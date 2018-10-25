Четверг, 25 Октября 2018 18:12

АрмИнфо. Вопрос о праворульных автомобилях никто ни на кого не перекладывает, просто закон четко запрещает их ввоз на территорию Армении в качестве транспортного средства. Об этом 25 октября в беседе с журналистами заявил и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Акоп Аршакян.

По его словам, 26 октября по данному вопросу пройдут обсуждения, которые будут носить последовательный характер. <Сегодня только узнал, что представители группы, которые требуют внести изменения в закон, изменили, уточнили своё требование и теперь предлагают, чтобы импорт праворульных автомобилей был разрешен и всё. В этой связи и будут начаты обсуждения>, - отметил он. На дискуссии будут приглашены представители государственных структур, НПО и люди, занимающиеся торговлей этими автомобилями.

Как указал и.о. главы Минтранса, во время беседы с импортерами автомобилей он однозначно сказал, что принятие этого закона стало результатом широких обсуждений, в которых приняли участие и активисты инициативы "Правый руль". Аршакян напомнил, что в свое время был участником активных дебатов вокруг законопроекта, в особенности в той части, в которой говорилось о том, что собственники "праворулек" не имеют права отчуждать транспортное средство.

И.о. министра затруднился ответить на вопрос о том, что делать тем импортерам, чьи автомобили в данный момент простаивают на границе. <Законом запрещается ввоз праворульных автомобилей в качестве транспортных средств. Однако можно импортировать как запчасти>, - пояснил Аршакян.

Он в очередной раз напомнил, что движение в Армении налажено и спроектировано для автомобилей с левым рулевым управлением. Вместе с тем, Аршакян выступает против идеи дать время владельцам машин с правым рулем для того, чтобы заменить локацию руля, поскольку отсутствуют механизмы контроля, каким именно образом будет это сделано - мастером-частником или же лицензированной организацией, который будет нести ответственность за возможные негативные последствия.

Напомним, что с 1 апреля 2018 года запрещен импорт в Армению праворульных транспортных средств. Уже с 1 октября запрет будет действовать в рамках требований технического регламента Таможенного союза. Изначально под общественным прессингом планировалось запретить ввоз праворульных машин временно. Но впоследствии правительство из законопроекта изъяло слово "временный", и парламент Армении 1 марта 2018 года во втором и окончательном чтении одобрил документ.

Отметим, что эксперты называют лукавством то, что запрет на импорт праворульных автомобилей связан с необходимостью обеспечения безопасности на дорогах. Согласно данным Дорожной полиции РА, в 2017 году в Армении зарегистрировано 2553 ДТП, из которых 253 ДТП произошли с участием праворульных транспортных средств, что составляет всего 10% от всего количества дорожных нарушений.