Четверг, 25 Октября 2018 17:06

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) перезапускает и улучшает условия одного из самых востребованных среди молодежи кредитных продуктов - Студенческого кредита. Студенческий кредит Банка ВТБ (Армения), в отличие от других предложений на банковском рынке РА, разработан для оплаты обучения не только в вузах, но и в платных школах, разных учебных курсах и занятиях. Студенческий кредит Банка ВТБ (Армения) позволит покрыть расходы на обучение студентов и учеников как на территории РА, так и за границей. Кредит на образовательные цели не имеет ограничений по списку конкретных учебных заведений и выдаётся для учащихся:

местных учебных заведений

международных учебных заведений

филиалов международных учебных заведений

различных учебных курсов.

Основным преимуществом студенческого кредита Банка ВТБ (Армения) является то, для его получения не требуется поручительства. Кредит на образовательные цели выдается в драмах РА на следующих условиях:

процентная ставка – начиная от 16% (в зависимости от срока кредита)

максимальный срок кредита – 5 лет

максимальная сумма кредита – 100% суммы на обучение, но не более 5 млн драмов РА

комиссии за обслуживание кредитного счета – не предусмотрены

метод погашения кредита (по выбору клиента) – 1) равномерные ежемесячные погашения до окончания срока учёбы; 2) погашение в течение срока учёбы только процентов, а после завершения обучения - ежемесячные равномерные погашения процентов и основной суммы.

Оформить кредит могут как родители, родственники студента/ученика, так и сами студенты, удовлетворяющие требованиям Банка.

Более подробную информацию об условиях предоставления кредитов можно получить в филиалaх Банка ВТБ (Армения), на официальный сайт Банка www.vtb.am или в контактный центр Банка по номеру 87-87.

эффективная ставка начиная от 17.5%