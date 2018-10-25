Четверг, 25 Октября 2018 16:54

АрмИнфо. Минздрав Армении, учитывая некоторые недочеты бюджетных программ, в этом году осуществил перераспределение государственных средств, тем самым добавив финансирование наиболее приоритетных направлений медобслуживания.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, в частности, на операции на сердце было дополнительно направлено 416,3 млн драмов, на онкологическую и гематологическую службы 200 млн драмов, на педиатрическую помощь 574,8 млн драмов, и на скорую медицинскую помощь 120 млн драмов.

Впервые в ходе перераспределения был применен также региональный подход к выравниванию с учетом числа бенефициаров данного населенного пункта. С использованием этих механизмов к 2018 году к данной сумме региональных организаций было добавлено 804,8 млн. драмов.

В 2018 году из государственного бюджета сектор здравоохранения выделил 81,2 млрд. средств. Будущие доходы бюджета будут направлены на достижение приоритетных целей, с четкой целью предоставления новых качественных медицинских услуг населению, выравнивания и принятие инновационных решений и осуществления приоритетных задач.