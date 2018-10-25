Четверг, 25 Октября 2018 16:53

АрмИнфо. Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров призвал Армению готовиться к переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта

Так, азербайджанский министр, реагируя на последнее заявление и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что карабахский конфликт далек от разрешения до тех пор, пока власти Карабаха не вовлечены в переговорный процесс констатировал, что Пашинян не в первый раз выступает с подобными заявлениями.

"Делая какие-либо заявления, человек должен думать о том, что говорит. В первую очередь, имеются документы. Нужно ознакомиться с мандатом Минской группы ОБСЕ. В этом документе ясно написано, что сторонами конфликта являются Армения и Азербайджан, и переговоры ведутся между двумя этими странами. Что касается армянской общины Нагорного Карабаха, она здесь является заинтересованной стороной. Если это так, то здесь должно быть учтено и наличие азербайджанской общины", -сказал Мамедъяров 25 октября журналистам.

Накануне, Пашинян заявил, что в вопросе урегулирования карабахского конфликта тайные решения исключены. По его словам, окончательное слово в процессе урегулирования должно принадлежать народу Арцаха. "И именно Нагорно-Карабахская Республика должна участвовать в переговорах, поскольку ни одно правительство Армении не может решить проблему без участия народа Арцаха. До тех пор, пока Карабах не будет вовлечен в процесс урегулирования, проблема не найдет своего решения. Я имею право вести переговоры от имени РА, но не народа Карабаха, который не участвует в процессе формирования власти в Армении", - отметил и.о. премьер- министра.