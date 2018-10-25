Четверг, 25 Октября 2018 16:07

АрмИнфо. Если бы урегулирование нагорно-карабахского конфликта было бы простым, оно давно бы было уже разрешено. Об этом 25 октября в Ереване заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, отвечая на вопрос, кто будет отвечать за физическую безопасность армян, в случае передачи Азербайджану территорий вокруг Нагорного Карабаха, особенно если учесть тот факт, что международное сообщество молча наблюдало за Геноцидом армян в 1915 году.

"Мой визит не направлен на анонсирование изменений политики США в этом вопросе или предложение новых решений. Безусловно, стороны должны суметь работать друг с другом, и найти решение. Так, один из моих бывших руководителей Джим Беккер говоря о другом конфликте, сказал следующие слова: "Наверное, никто столь не хочет мира как сами стороны. Для Армении самый верный путь снижения внешнего давления - это обеспечение урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, какие изменения произошли в процессе урегулирования конфликта, и какой документ сегодня находится на повестке обсуждений, советник Трампа сказал, что не хотел бы делать предсказаний.

Он констатировал, что в Армении подчеркивают приверженность урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, что радует. Болтон напомнил, что в прошлом между сторонами было множество обсуждений. "Хотел бы опять-таки процитировать словам Джима Беккера о том, что стороны должны иметь возможность говорить на любые темы, и если что-то предлагается, не обязательно, чтобы оно было принято. Но не нужно ограничивать обсуждения", - отметил он.

При этом Болтон выразил убеждение, что если Никол Пашинян на предстоящих выборах одержит победу и его партия получит необходимый мандат, это станет хорошей возможностью для того, что бы приступить к решительным шагам, в том числе и к осуществлению мер для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. "И если будет готовность, то и мы должны работать над тем, чтобы с азербайджанской стороны была та же реакция", - заключил советник президента США.