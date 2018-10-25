Четверг, 25 Октября 2018 16:06

АрмИнфо. Вопрос отправки Арменией гуманитарной миссии в Сирию был поднят советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном в ходе встречи с президентом РА и армянскими парламентариями.

Так, 25 октября в Ереване коснувшись решения властей Армении направить гуманитарную миссию в Сирию, Болтон в частности, сказал: "Мы, США также оказываем гуманитарную помощь Сирии. И это не должно оказывать воздействие на политические отношения, с одной стороны режима, с другой террористов. И широкомасштабная гуманитарная миссия здесь осуществляется", - сказал он.

При этом Болтон констатировал, что президент Армении заверил его в том, что это лишь гуманитарная миссия и у нее не будет военной направленности. "На данный момент для любой страны или стороны будет ошибочным иметь военную вовлеченность, так как уже сегодня существует 7-8 борющих стран. И военное вовлечение какой-то другой страны, полагаю, ошибочно", - резюмировал. Болтон.

Напомним, что речь идет об отправке в Сирию подразделения в составе около 100 военных специалистов - врачей, саперов и личного состава для обеспечения их безопасности. Сроки отправки зависят от завершения подготовки правовой базы для дислокации и технического содействия.

Ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Армения и Россия скоро осуществят совместную гуманитарную программу в Сирии. Он добавил, что это будет полностью гуманитарная программа, которая не будет включать в себя какой-либо военной составляющей. Позже стало известно об отправке армянских саперов и военных медиков в Сирию для участия в совместной с Россией гуманитарной операции.