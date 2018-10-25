Четверг, 25 Октября 2018 15:51

АрмИнфо. Государственная контрольная служба премьер-министра Армении вернет в бюджет сумму, эквивалентную одному миллиону долларов. Об этом заявил глава ведомства Давид Санасарян 25-го октября в беседе с журналистами. "Результаты нашей работы уже ощутимы. В эти последние месяцы этого года мы вернем в бюджет еще несколько миллионов", - отметил он.

По его словам, часть этих денег будет восстановлена за счет "Высоковольтных сетей Армении" (ВЭС), другая часть - за счет ГНКО "Лусаншан". Сведения в виде справки о восстановлении в бюджет 1 миллиона долларов в пересчете в драмы будут представлены и.о.

премьер-министра в понедельник. Номинально еще полтора миллиона долларов будут восстановлены от ВЭС до декабря по следующей схеме - государство должно было выплатить аналогичную сумму по тендерным работам, но не заплатит.

Госконтроль ожидает поступления также по итогам проверок в государственных вузах Армении. Один из бывших ректоров Аграрного университета Армении согласился возместить государству ущерб в 350 миллионов драмов (более 720 тысяч долларов). Завершаются проверки и в Ереванском государственном университете, где были зафиксированы весьма серьезные нарушения. Какого рода нарушения выявлены, на сегодня глава Службы воздержался называть, лишь указав, что есть элементы уголовной ответственности. Он также не уточнил причастность ректора ЕГУ или же главы Совета попечителей ВУЗа, экс-президента Сержа Саргсяна к выявленным злоупотреблениям. "Итоги по сумме пока не подведены, но по предварительным данным, сумма, по крайней мере в два раза, превысит ту, которая была выявлена в Аграрном университете", - заявил он, подчеркнув, что проверки ожидаются и в других вузах. В каких именно, Санасарян не стал называть, дабы сохранить интригу.

По поручению премьера, Контрольная служба проверяет общества водопользователей, которые обеспечивают оросительной водой фермерские хозяйства. Первым в списке выступает Арташатское общество водопользователей. Проверяется также деятельность УИУ.

Глава Госконтроля коснулся также проверок в общинах Армении. По его словам, в общинах Азатамут и Ани были выявлены злоупотребления по закупкам, есть также неэффективные и необоснованные расходы. Напомним, что еще 27 сентября в беседе с журналистами начальник Государственной контрольной службы Давид Санасарян заявил, что в ближайшие 3 месяца в государственном бюджете Армении будет восстановлено около 1,5 миллиарда драмов (более $3 млн.). По его словам, эти суммы будут возвращены в результате проверок на ЗАО "Высоковольтные электросети", ГНКО "Родина-Диаспора", ГНКО "Лусаншан". "Руководители этих структур согласились возместить нанесенный государству ущерб>, - подчеркнул он.