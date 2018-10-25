Четверг, 25 Октября 2018 15:41

АрмИнфо.Решение о приостановлении действия 907-й поправки пока не принято. Об этом 25 октября в Ереване заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя возможную отмену 907 поправки Дональдом Трампом и продажи оружия Азербайджану.

"Решение о приостановлении действия пока не принято, и я не могу прогнозировать, каким оно будет по части увеличения продажи количества вооружения. Но, ситуация такова, что Армения большую часть своего вооружения приобретает у России, Азербайджан также более 80 % закупает у РФ. Это обстоятельство, безусловно, не способствует урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - отметил Болтон.

Вместе с тем он подчеркнул, что этот факт дает серьезный инструмент для воздействия на стороны и не приводит к миру. По его словам, они американцы, верят в то, что конкурентность является движущей силой. "И наше вооружение в любом случае лучше российского. И полагаю, что мы этот вопрос должны изучить в рамках наших законов", - резюмировал Болтон.

Ранее, Болтон коснувшись возможности отмены поправки 907, помощник не исключил того, что Дональд Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, ограничивающей оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне, как это делали его предшественники. "Это положение было утверждено Конгрессом. Исполнительная ветвь власти не обязательно придерживается той же политической линии и, согласно нашей конституции, на самом деле именно президент определяет внешнюю политику. Во многих случаях разные президенты приостанавливали действие этого положения, чтобы проводить закупки, и мы постоянно рассматриваем эту возможность, чтобы решить, необходимо ли это", - подытожил Болтон.

Поправка 907 была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Долгие годы азербайджанская дипломатия добивается отмены 907-й поправки, но пока безуспешно.