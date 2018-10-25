Четверг, 25 Октября 2018 15:07

АрмИнфо. В ходе встреч в Ереване обсуждались предстоящие в декабре текущего года внеочередные парламентские выборы, а также то, что ряд вопросов в связи с этим будут отсрочены. Об этом 25 октября в Ереване заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя процессы в Армении.

"Мы также говорили об общественном мнении и опросах, которые свидетельствуют о том, что на предстоящих выборах Пашинян получит серьезный общественный мандат. Я спросил у и.о. премьера, в чем секрет его успеха, он не раскрыл его. Может быть после выборов расскажет", - отметил Болтон.

По его словам, суть в том, что если прогнозы оправдаются, то после выборов у премьера будет серьезный мандат для осуществления ряда решительных шагов. По его словам, сегодня в Ереване он также провел встречи с политологами, аналитиками и пришел к выводу, что урегулирование нагорно-карабахского конфликта остается в числе приоритетов политической повестки Армении.