Четверг, 25 Октября 2018 15:06

АрмИнфо. Правительство Армении воздержится от оценок по пакету законопроектов о запрещении деятельности всех игр с выигрышем и казино, предложенного группой депутатов Национального Собрания.

Как подчеркнул 25 октября на заседании исполнительного органа исполняющий обязанности министра финансов РА Атом Джанджугазян,

согласившись с оценками, представленными в документе, правительство РА, тем не менее, воздержится от своего заключения. Принятие

документа, продолжил и.о. министра, приведет к появлению новых проблем и коррупционным рискам.

Отметим, что ранее и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян, говоря о необходимости изменения структуры экономики Армении, указывал на наличие в настоящее время трех основных сфер - сельское хозяйство, горнорудная отрасль и игровой бизнес.

Со 2 сентября т.г. в стране начали действовать новые правила для посетителей казино. В частности, запрещается вход в них лицам моложе 21 года. В июле 2018 года министр финансов Армении Атом

Джанджугазян подписал приказ и нормативные документы, согласно которым на входе в казино работники заведений обязаны проверять у игроков паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Сейчас эти правила вступили в силу. За их несоблюдение армянские казино будут штрафовать на 300 тыс. драм (около 42 тыс. рублей). Также прописана процедура, предусматривающая запрет на вход в казино людям с зависимостью от азартных игр. Для исполнения этой нормы закона будут создаваться списки граждан, которые по суду признаны лудоманами. Для вынесения такого решения у суда должно быть достаточно аргументов, подтверждающих, что увлечение азартными играми ставит семью человека в трудное финансовое положение. Эти люди не смогут пройти проверку в наземных игорных заведениях, за их допуск к игорным столам и игровым автоматам на казино будет налагаться штраф.

Власти Армении планомерно ужесточают законодательство, связанное с азартными играми и онлайн-казино. В настоящее время Министерство финансов республики рассматривает возможность ограничения деятельности зарубежных сайтов с азартными играми и частичный запрет на рекламу казино на улицах городов и в средствах массовой информации. При этом правительство не планирует в ближайшее время пересматривать налог на прибыль для игорных заведений, сейчас он составляет 20%.