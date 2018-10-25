Четверг, 25 Октября 2018 15:05

АрмИнфо.И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян 25 октября принял советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян отметил, что визит делегации Болтона является историческим для Армении. "Очень важно иметь контакты с Соединенными Штатами на высоком уровне, и наше правительство понимает важность тесного сотрудничества рамках армяно-американских взаимоотношений".

И.о. премьер-министра коснулся политических событий, произошедших в Армении, отметив, что наша страна переживает исторический период. " Процессы, вызванные бархатной революцией любви и солидарности, основаны исключительно на демократических ценностях. Сейчас мы работаем над созданием и укреплением стабильного и институционального демократического государства", - отметил Никол Пашинян, подчеркнув, что в Армении развивается демократия, транспарантная система управления, укрепление независимой судебной системы посредством эффективного сотрудничества с международными партнерами. И.о. премьера также отметил, что Армения уверенно движется вперед в направлении развития демократии.

В свою очередь Джон Болтон передал Николу Пашиняну теплые приветствия президента США Дональда Трампа. Советник президента США по национальной безопасности отметил, что в этот исторически важный для Армении период они придают большое значение развитию и углублению армяно-американских отношений. "Я рад обсудить с вами широкий круг двусторонних и региональных вопросов, касающихся армяно- американских отношений. Я поздравляю вас с успешной мирной демократизацией Армении. Соединенные Штаты поддерживают усилия нового правительства по борьбе с коррупцией, повышению транспарентности судебных органов и подотчетности правительства на пути укрепления демократии, верховенства закона и региональной стабильности", - подчеркнул Болтон.

Собеседники обсудили повестку двухсторонних отношений. В частности, стороны коснулись развития демократии в Армении, экономики, системы юстиции, расширения сотрудничества в направлении развития гражданского общества и подчеркнули важность осуществления последовательных шагов, направленных на придание нового импульса двустороннему сотрудничеству. В этом контексте Пашинян и Болтон подчеркнули необходимость чаще проводить такие взаимные визиты на высоком уровне.

И.о. премьер-министра и советник президента США по национальной безопасности обменялись мыслями по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Собеседники отметили важность осуществления последовательных шагов по мирному решению конфликта и формированию соответствующей атмосферы для переговорного процесса в рамках формата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Стороны также обсудили ряд других вопросов, касающихся международной повестки, включая процессы, происходящие в регионе.