Четверг, 25 Октября 2018 15:03

АрмИнфо.Визит на уровне советника президента США в Армению первый с 1997 года. Об этом 25 октября в Ереване заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он сообщили, что провел переговоры с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, главой МИД Зограбом Мнацаканяном, министром Обороны Давидом Тонояном, секретарем Совбеза Арменом Григоряном.

"Наши переговоры с Пашиняном продлились около 1 часа 20 минут, и я отметил, что армяно-американские отношения являются приоритетной задачей, они для нас имеют стратегическое значение. Я также подчеркнул, что мы готовы, внести свое содействие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта как в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, так и иными путями", - отметил советник Трампа, и в этом контексте он добавил, что это исходит не только из интересов Армении и Азербайджана, но и США.

Вместе с тем он подчеркнул, что в ходе обсуждений затрагивались также его встречи в Москве, санкции в отношении Ирана, а также общие региональные вопросы, в том числе и ситуацию вокруг Сирии. Болтон отметил, что в ходе встреч была подчеркнута важность активизации экономической составляющей двусторонних отношений, увеличение прямых инвестиций США в Армении.