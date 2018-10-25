Четверг, 25 Октября 2018 14:44

АрмИнфо. В Совете национальной безопасности Армении состоялась встреча главы Совета Армена Григоряна, и.о.министра обороны Давида Тонояна, и.о. министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна с советником президента США Джоном Болтоном.

Глава Совета национальной безопасности РА, в частности, подчеркнул: "Знаменательным является тот факт, что столь высокопоставленная делегация США приехала в Армению в судьбоносный для нее момент. Армения придает большое значение развитию многовекторных отношений с США". В свою очередь, Болтон также подчеркнул важность армяно-американских отношений, заверив, что рад представившейся возможности обсудить широкий круг вопросов двусторонней и региональной повестки. "Я придаю важное значение стратегическим вопросам, представляющим обоюдный интерес, а также вопросам безопасности. Эта возможность обсудить политику США в отношении Ирана, России и Сирии, а также наши общие усилия в направлении установления региональной стабильности. Мы будем содействовать демократическим реформам в Армении, которые являются основой для создания светлого и благополучного будущего",- заявил Болтон.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки. Обоюдно была подчеркнута роль армянской общины в развитии двусторонних отношений.