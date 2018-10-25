Четверг, 25 Октября 2018 14:34

АрмИнфо.Правительство Армении несогласно с доводами депутатов парламента от Республиканской партии, представивших поправки в законе "О правах ребенка". Исполнительный орган на заседании 25 октября вынес отрицательное заключение по законопроекту, представленному депутатами НС Ваграмом Багдасаряном и Эдуардом Шармазановым, и преследующим цель запретить пропаганду вредных и опасных для ребенка сведений.

Как отметил на заседании правительства и.о. заместителя министра труда и социальных вопросов РА Арсен Манукян, представленный документ труднореализуем. Тем более, что ряд предложений депутатов уже содержится в действующем законе. В этой ситуации, продолжил и.о. замминистра, важно проследить, насколько эту защиту можно обеспечить на практике. Тем более, с учетом наличия интернета, сотовых телефонов и телевизионных программ. "Предлагаются и определения вредной информации. Одно из таких определений - пропаганда нетрадиционных связей", - подчеркнул и.о. замминистра, добавив, что это сложное определение, так как позднее будет трудно установить, что считать традиционным, а что - нет.