Четверг, 25 Октября 2018 14:31

АрмИнфо.Правительство Армении на заседании 25 октября вынесло отрицательное заключение по представленным группой депутатов парламента от Республиканской партии законопроектам, направленным на защиту Армянской Апостольской Церкви и ее предводителя.

В частности, законопроектом "О свободе митингов" предлагается запретить проведение митингов на территории ААЦ, а также установить

личную охрану для Католикоса всех армян Гарегина II. Однако, как отметил исполняющий обязанности министра юстиции РА Артак Зейналян, неприкосновенность церкви гарантируется другим положением того же закона. В частности, запрещаются митинги, разжигающие ненависть на религиозной почве. Что касается охраны для Католикоса, то, по словам и.о. министра, решением премьер-министра государственная охрана может выделяться и Католикосу, и другим религиозным деятелям, если им угрожает опасность. Это касается представителей и других церквей - в том числе русской православной и армянской католической. "В этой связи, в новых гарантиях безопасности необходимости нет", - добавил Зейналян.

С этим согласился и и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян, который отметил, что Католикосу сегодня ничего не угрожает. "А если угроза будет, государство сможет обеспечить его безопасность надлежащим образом", - заверил и.о. премьер-министра.

Напомним, в последнее время в Первопрестольном Эчмиадзине проходили акции протеста, участники которых требовали отставки Гарегина II, которого они считают союзником прежних властей.