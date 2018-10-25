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АрмИнфо. По инициативе правительства Армении 31 октября состоится внеочередное заседание Национального Собрания РА. Решение об этом принято на заседании исполнительного органа 25 октября.
Представляя проект повестки внеочередного заседания, министр юстиции РА Артак Зейналян сообщил, что на нем будет обсужден вопрос об амнистии заключенных. Амнистия будет приурочена к 2800-летию Еревана и 100-летию Первой Армянской республики.
В свою очередь, исполняющий обязанности первого вице-премьера Арарат Мирзоян сообщил, что в тот же день в парламенте пройдут выборы премьер-министра, но произойдет это в другой час и не помешает рассмотрению вопроса об амнистии.
Отметим, что в последний раз амнистия объявлялась в октябре 2013 года.
Напомним, что 24 октября и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян не был избран премьером. В случае повторного не избрания в течение предстоящих 7 дней главы правительства, парламент страны будет распущен и будет проведены досрочные парламентские выборы, которые ориентировочно состоятся 7-8 декабря текущего года.
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|В случае необходимости государство защитит Католикоса
|Парламент Армении на внеочередном заседании обсудит вопрос об амнистии заключенных
|Никол Пашинян: Есть реальная возможность вывести армяно-американские отношения на новый уровень
|Бывший премьер-министр Армении может войти в совет директоров российской компании "Зарубежнефть"
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|Aрлем Дезир: Армения является одним из лучших партнеров ОБСЕ
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|Болтон: Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907- й поправки
|Советник президента США по вопросам нацбезопасности прибыл в Ереван
|На международном форуме <Евразийская неделя> подвели предварительные итоги
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 25 октября
|Президент Армении назначил нового посла Армении в США
|Президент Армении назначил трех новых судей
|Армен Саркисян на Саммите мировых лидеров: Мы являемся маленькой страной, но мы - мировая нация
|Никол Пашинян: Я не раз отмечал, что в наших отношениях с Грузией нужно избегать теорий заговора
|Количество министерств в Армении будет существенно сокращено
|Пашинян: На декабрьских выборах предприниматели не будут баллотироваться, они признались, что раньше делали это под давлением властей
|Бако Саакян принял известную итальянскую писательницу армянского происхождения Антонию Арслан
|Никол Пашинян призывает меньше касаться вопроса сексуальных меньшинств
|Президент Армении готов к диалогу с Эрдоганом
|Пашинян не избран премьером Армении
|Пашинян: Армяно-российские отношения никогда не были на таком высоком доверительном уровне, как сейчас
|Мамедьяров: Баку готов к продолжению субстантивных переговоров с целью поэтапного урегулирования карабахского конфликта
|Никол Пашинян: Я неоднократно заявлял, что не буду давать указания судьям
|Американские вертолеты, приобретенные Азербайджаном, не могут иметь военного применения
|Саломе Зурабишвили исключает возможность открытия альтернативных Ларсу коммуникаций
|Анна Нагдалян: Мирный процесс должен гарантировать населению НКР защиту от посягательств в будущем
|Эдуард Шармазанов: "Попытки изменить формат сопредседательства Минской группы недопустимы"
|Пашинян намерен постепенно закрыть букмекерские конторы в Армении
|Пресс-секретарь МИД Армении прокомментировала заявление советника президента РФ по поводу возможного членства Азербайджана в ЕАЭС
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