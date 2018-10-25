Четверг, 25 Октября 2018 14:00

АрмИнфо. По инициативе правительства Армении 31 октября состоится внеочередное заседание Национального Собрания РА. Решение об этом принято на заседании исполнительного органа 25 октября.

Представляя проект повестки внеочередного заседания, министр юстиции РА Артак Зейналян сообщил, что на нем будет обсужден вопрос об амнистии заключенных. Амнистия будет приурочена к 2800-летию Еревана и 100-летию Первой Армянской республики.

В свою очередь, исполняющий обязанности первого вице-премьера Арарат Мирзоян сообщил, что в тот же день в парламенте пройдут выборы премьер-министра, но произойдет это в другой час и не помешает рассмотрению вопроса об амнистии.

Отметим, что в последний раз амнистия объявлялась в октябре 2013 года.

Напомним, что 24 октября и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян не был избран премьером. В случае повторного не избрания в течение предстоящих 7 дней главы правительства, парламент страны будет распущен и будет проведены досрочные парламентские выборы, которые ориентировочно состоятся 7-8 декабря текущего года.