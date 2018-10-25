Четверг, 25 Октября 2018 13:50

АрмИнфо.Переговоры и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона прошли в очень теплой атмосфере. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Я считаю, что есть реальная возможность вывести армяно-американские отношения на новый уровень. И мы готовы воспользоваться этой возможностью", - написал Пашинян.

Отметим, что Джон Болтон вчера вечером прибыл в Армению. Перед визитом в Ереван Болтон посетил Москву, а 24-го октября - Баку. После Еревана советник президента США по нацбезопасности посетит Грузию.