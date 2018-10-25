Четверг, 25 Октября 2018 13:43

АрмИнфо. Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян может войти в совет директоров российской компании "Зарубежнефть". Об этом 25 октября сообщила газета "Коммерсант".

Согласно источнику, это назначение может быть как политическим жестом, так и следствием долгой карьеры Карена Карапетяна в российских госкомпаниях в 2000-2010 годах. Россия и раньше приглашала лояльных политиков из-за рубежа: так, экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер входит в совет директоров <Роснефти>. Согласно источникам газеты, Карен Карапетян может получить место независимого директора, которое в настоящее время занимает Грайр Симонян, советник главы "Интер РАО" Бориса Ковальчука. В "Зарубежнефти" и Росимуществе не ответили оперативно на запрос. Представитель вице-премьера по ТЭКу Дмитрия Козака Илья Джус сообщил "Ъ", что директива о назначении не выходила, но не опроверг ее возможную подготовку.

Карен Карапетян стал армянским премьером в сентябре 2016 года, когда президентом страны был Серж Саргсян, и окончательно покинул правительство этой весной - после массовых протестов, которые привели к власти Никола Пашиняна. В конце июня Карен Карапетян также вышел и из руководства Республиканской партии Армении, председателем которой является Серж Саргсян. После майских событий в Армении в публичной политике экс-премьер замечен не был, о каких-либо претензиях к нему со стороны новой власти неизвестно.

"Карапетяна хорошо знают в бизнес-кругах в России, и он вполне мог получить такое предложение (войти в совет "Зарубежнефти".- "Ъ")>,- добавляет собеседник "Ъ". Близкими друзьями Карена Карапетяна собеседники "Ъ" называют российских бизнесменов Рубена Варданяна и Самвела Карапетяна (владелец холдинга <Ташир>, не родственник экс-премьера).

У Карена Карапетяна богатый опыт работы в российских компаниях, в частности, в ТЭКе. В 2011-2012 годах он был первым вице-президентом Газпромбанка, с 2012 года - заместителем гендиректора по стратегии и развитию <Газпром межрегионгаза>, в 2015 году стал заместителем гендиректора по международным проектам <Газпром энергохолдинга>. В 2000-х годах он возглавлял структуру <Газпрома> в Армении <АрмРосгазпром>. Источники из системы <Газпрома> характеризовали господина Карапетяна как человека <очень энергичного> и с <новаторским духом>, но импульсивного, и отмечали, что он в хороших отношениях с членом правления <Газпрома> Кириллом Селезневым.

<Зарубежнефть> - сравнительно небольшая нефтекомпания на фоне лидеров отрасли в РФ. В 2017 году она добыла 5,3 млн тонн нефтяного эквивалента, основные активы расположены в РФ и во Вьетнаме. При этом в совет директоров из шести человек традиционно входят бывшие крупные чиновники. Так, его возглавляет экс-глава ФСО Евгений Муров, а уже в этом году в совет вошел экс- министр транспорта Максим Соколов. Членство в совете директоров <Зарубежнефти> неплохо оплачивается: сумма вознаграждений в 2017 году составила 38,8 млн руб.

Артур Шамилов из TopContact считает, что включение Карена Карапетяна в совет директоров <Зарубежнефти> следует трактовать как признание заслуг по развитию двустороннего взаимодействия. Пытаясь выстроить хорошие отношения с новым правительством Армении, правительство РФ дает сигнал армянским элитам, что не забывает предыдущих политических лидеров, отмечает он. Это последовательная политика, добавляет господин Шамилов, приводя в пример экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, входящего в совет директоров <Роснефти>.