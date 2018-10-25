Четверг, 25 Октября 2018 13:38

АрмИнфо.Beeline Стартап Инкубатор подытожил промежуточные результаты 2-го инкубационного цикла. Как сообщили АрмИнфо в пресс- службе компании, целый месяц, вместе с менторами, ведущими семинаров и другими содействующими сторонами, команды работали над своими стартапами.

Проверочный мониторинг первого месяца работ стартапов был нацелен на выявление их роста и уровня знаний полученных в ходе семинаров и встреч. По итогам этого мониторинга в тройке лучших оказались eSwap

- система управления стыковки и электронной торговли в разных интернет-магазинах, TapTap - туристическое приложение содержащее игровые элементы и позволяющее путешествовать без гида, и LinguaStorm

- международная онлайн-платфома обучения 16-ти иностранным языкам посредством 40 и более курсов по всем специальностям. В рисковой зоне оказались два стартапа, а из инкубационного цикла выбыл один. Подобные мониторинги будут проводиться и в последующие три месяца.

"Мониторинг развития - важная часть образовательного цикла. Мы настроены только на достижение отличного результата. Стартапы, проходящие у нас инкубационный цикл, должны быть в итоге готовы предстать перед реальными инвесторами, а для этого нужно проделать огромную работу. Очень рад видеть продвижение наших команд, которым хочу пожелать больших успехов", - заявил Генеральный Директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

Отметим, что Beeline Стартап Инкубатор набрал стартапы для 2-го инкубационного цикла до 10 сентября. Beeline Стартап Инкубатор содействует армянским стартапам делать первые шаги на рынке. Им предоставляется рабочая зона, организовываются учебные семинары и проводятся мастер-классы на такие темы, как предпринимательство, менеджмент, маркетинг, PR, финансы и юриспруденция. Отобранные резидент-стартапы в течение 4-х месяцев пользуются ресурсами и экспертными консультациями Инкубатора. По окончании цикла для стартапов-участников в Инкубаторе организовываются Демо-дни для представления ими своих проектов нацелено отобранной аудитории, а именно инвесторам, СМИ, партнерам и экспертам.

Напомним, что ЗАО <VEON Armenia> - ныне "VEON Armenia Holdings B.V." (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON, которая является одним из крупнейших мировых интегрированных операторов связи. В группу входят компании связи, предоставляющие услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет абонентов в России, Италии, Украине, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Кыргызстане, Лаосе, Алжире, Бангладеше и Пакистане. Компании группы предоставляют услуги под брендами "Билайн", "Киевстар", "Wind", "Mobilink", "Banglalink" и "Djezzy".