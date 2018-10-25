Четверг, 25 Октября 2018 13:28

АрмИнфо.Под мостом в Давидашене найдено тело женщины, которой примерно 40-45 лет. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявила пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян.

Арутюнян отметила, что на данный момент на месте работает следственная группа для выяснения всех обстоятельств происшествия. Пресс-секретарь также отметила, что погибшая женщина являлась врачом. На вопрос корреспондента АрмИнфо, соответствует ли действительности информация о том, что погибшая являлась сестрой жены экс- министра обороны РА Сейрана Оганяна Рузанны Хачатрян, пресс-секретарь СК заявила, что личность погибшей устанавливается.

Отметим, что 25 октября в районе 09:40 по местному времени под мостом в округе Еревана Давидашен было обнаружено тело женщины, погибшую звали Луиза Хачатрян. По версии СМИ, погибшая являлась сестрой супруги экс-министра обороны РА Сейрана Оганяна Рузанны Хачатрян.