Четверг, 25 Октября 2018 13:27

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Швейцарии президент Армении Армен Саркисян в Женеве встретился с представителями армянской общины Швейцарии.

Как сообщает пресс-служба президента, Саркисян отметил, что мы вошли в новый этап в реализации национальных целей в свете быстро развивающихся экономических и, особенно, промышленных и технологических достижений в мире.

Отметив важность консолидации национального потенциала вокруг общеармянской повестки, президент заявил: "У нас есть важное преимущество: наша маленькая страна - это на самом деле является мечтой огромной нации, ее целей и интересов. Ваши дети и внуки должны гордиться тем, что являетесь армянами, и они принадлежат к блестящей нации, у которой есть великая миссия и цель в этой жизни".

"Наша настоящая сила и богатство - наши люди", - отметил президент Саркисян и добавил: "Сегодняшняя Армения, которая является новой и молодой, движется, и надеюсь, продолжит двигаться в правильном направлении к свободе и человеческому достоинству. Пришло время, чтобы каждый армянин был вовлечен в дела своей страны, и в меру своих возможностей, вносил свой вклад в осуществление патриотических проектов и в развитие родины".

Стороны также коснулись укрепления связей Армения-Диаспора и их развития, сохранения армянской идентичности и возможностей более активного участия наших соотечественников за рубежом в жизни Армении.