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АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Швейцарии президент Армении Армен Саркисян в Женеве встретился с представителями армянской общины Швейцарии.
Как сообщает пресс-служба президента, Саркисян отметил, что мы вошли в новый этап в реализации национальных целей в свете быстро развивающихся экономических и, особенно, промышленных и технологических достижений в мире.
Отметив важность консолидации национального потенциала вокруг общеармянской повестки, президент заявил: "У нас есть важное преимущество: наша маленькая страна - это на самом деле является мечтой огромной нации, ее целей и интересов. Ваши дети и внуки должны гордиться тем, что являетесь армянами, и они принадлежат к блестящей нации, у которой есть великая миссия и цель в этой жизни".
"Наша настоящая сила и богатство - наши люди", - отметил президент Саркисян и добавил: "Сегодняшняя Армения, которая является новой и молодой, движется, и надеюсь, продолжит двигаться в правильном направлении к свободе и человеческому достоинству. Пришло время, чтобы каждый армянин был вовлечен в дела своей страны, и в меру своих возможностей, вносил свой вклад в осуществление патриотических проектов и в развитие родины".
Стороны также коснулись укрепления связей Армения-Диаспора и их развития, сохранения армянской идентичности и возможностей более активного участия наших соотечественников за рубежом в жизни Армении.
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|Армен Саркисян армянской общине Швейцарии: Наша настоящая сила и богатство - наши люди
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|Советник президента США по вопросам нацбезопасности прибыл в Ереван
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|Президент Армении назначил нового посла Армении в США
|Президент Армении назначил трех новых судей
|Армен Саркисян на Саммите мировых лидеров: Мы являемся маленькой страной, но мы - мировая нация
|Никол Пашинян: Я не раз отмечал, что в наших отношениях с Грузией нужно избегать теорий заговора
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|Никол Пашинян призывает меньше касаться вопроса сексуальных меньшинств
|Президент Армении готов к диалогу с Эрдоганом
|Пашинян не избран премьером Армении
|Пашинян: Армяно-российские отношения никогда не были на таком высоком доверительном уровне, как сейчас
|Мамедьяров: Баку готов к продолжению субстантивных переговоров с целью поэтапного урегулирования карабахского конфликта
|Никол Пашинян: Я неоднократно заявлял, что не буду давать указания судьям
|Американские вертолеты, приобретенные Азербайджаном, не могут иметь военного применения
|Саломе Зурабишвили исключает возможность открытия альтернативных Ларсу коммуникаций
|Анна Нагдалян: Мирный процесс должен гарантировать населению НКР защиту от посягательств в будущем
|Эдуард Шармазанов: "Попытки изменить формат сопредседательства Минской группы недопустимы"
|Пашинян намерен постепенно закрыть букмекерские конторы в Армении
|Пресс-секретарь МИД Армении прокомментировала заявление советника президента РФ по поводу возможного членства Азербайджана в ЕАЭС
|Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
|С 26-го октября температура воздуха в Армении понизится на 8-10 градусов
|Никол Пашинян: Мое выдвижение на посту премьера носит формальный характер
|Представитель МИД: Новостей по вопросу смены Юрия Хачатурова, на данный момент нет
|Азербайджан вручил послу Франции ноту протеста в связи с визитами мэра французского города Сент-Этьен и главы муниципалитета Арнувиль в Арцах
|Нагдалян: Оперативная связь между Арменией и Азербайджаном направлена на формирование и укрепление атмосферы мира
|Сопредседатели МГ ОБСЕ посетят Армению на следующей неделе
|И.о. премьер-министра: В вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта тайные решения исключены
|Советник президента США по вопросам национальной безопасности посетит Армению 25 октября
|Перед парламентом Армении проходит акция протеста с требованием не избирать нового премьер-министра
|Депутат парламента от фракции РПА подала заявление об отставке
|В Beeline стартовала акция по продаже смартфона Huawei Y6 Prime
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 24-го октября
|Работодатель в Армении не сможет увольнять сотрудников без уважительной причины
|Глава армянского МЧС и посол Японии в Армении обсудили вопросы расширения сотрудничества
|СПИСА отныне не сможет арестовывать все счета должников
|Профсоюзы Армении станут независимыми не только на бумаге, но и в реальной жизни
|В Армении при отчуждении имущества на государственные и общественные нужды потребуется его полное описание
|Сроки формирования в Армении инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов и контроля качества будут продлены
|Столица Армении будет иметь свой день
|ЕЭК не собирается менять находящееся на ратификации в парламентах стран ЕАЭС соглашение о ЗСТ с Ираном в связи с новыми санкциями США - Вероника Никишина
|Ардшинбанк признан биржей NASDAQ OMX Armenia "Лучшим агентом рынка гособлигаций"
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