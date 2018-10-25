Четверг, 25 Октября 2018 12:45

АрмИнфо.В Страсбурге 24 октября в завершение первого заседания Комитета по парламентскому партнерству ЕС - РА под председательством сопредседателей Армена Ашотяна и Саджада Карима.

Как сообщает пресс-служба парламента, в ходе заседания были приняты итоговое заявление и предложения, которые опираются на ст.365 Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС.

В итоговом заявлении отражены современное состояние отношений РА - ЕС и позиции в различных сферах и вопросах, представляющих двусторонний интерес.

В частности, в документе, затрагивающем разнообразные проблемы внутри- и внешнеполитической жизни Армении, властям РА предлагается реализовать все предложения Венецианской комиссии Совета Европы и БДИПЧ/ОБСЕ, особенно касающиеся реформ Избирательного кодекса, и в случае необходимости обращаться также к поддержке международного сообщества, в частности Европарламента. Коснувшись мирного урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы, Комитет выражает сожаление человеческими потерями вследствие конфликта. Отмечается также, что Комитет обеспокоен периодическими нарушениями режима перемирия, которые уносят жизни военнослужащих и гражданского населения с обеих сторон, препятствуют социально-экономическому развитию всего региона. Комитет также считает, что нынешний статус-кво неприемлем и нестабилен, а конфликт не может иметь военного решения.

Комитет подтверждает свою неизменную поддержку сопредседательству Минской группы ОБСЕ и основным принципам 2009 года, что отмечено также в Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС. Комитет особо выделяет, что усилия должны опираться на всеобщие принципы международного мира и обеспечения безопасности, закрепленные Уставом ООН, Хельсинкским Заключительным актом ОБСЕ и многими другими документами, подчеркивающими важность существующих согласованных форматов мирного урегулирования.

В принятом итоговом заявлении Комитет призывает власти Армении и Азербайджана провести переговоры на высшем уровне, предпринять реальные меры и вновь наладить диалог для снижения напряженности на линии соприкосновения, стабилизации ситуации, содействия более конструктивной атмосфере для дальнейших переговоров с целью мирного урегулирования конфликта.

В принятом документе также затронут процесс международного признания Геноцида армян. В этом контексте Комитет, напомнив, что 9 декабря 2018 г. исполняется 70-летие Конвенции о предупреждении и наказании преступления геноцида, призывает государства-члены ЕС признать Геноцид армян. Комитет также отмечает, что данный вопрос в последние годы стал в Турции предметом открытых и общественных дискуссий.