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 Четверг, 25 Октября 2018 12:25
Александр Аванесов

В Арцахе ожидают поступления первой партии электромобилей

В Арцахе ожидают поступления первой партии электромобилей

АрмИнфо.В Арцахе сданы в эксплуатацию еще две малые ГЭС, которые еще больше укрепят энергетическую самодостаточность республики. Об этом на своей страничке Facebook  написал бывший государственный министр Арцаха Араик Арутюнян.

По его словам, оба объекта генерации возведены на зарубежные инвестиции на реках Трге и Лев (Левонагет) компанией "АрцахГЭС". Более того, как считает экс-госминистр, за счет реализуемых и планируемых проектов в сфере энергетики в ближайшие годы объемы производства электроэнергии в Карабахе превзойдут предварительные ожидания, тем самым, повысив стратегическую независимость ресупблики от внешних воздействий.  "Уверен, что нет необходимости представлять, какую огромную значимость имеет электроэнергетика в нашей повседневной жизни и социально-экономической деятельности, однако имеются и нетрадиционные направления, в которых электроэнергетика может иметь большое значение", - отметил Араик Арутюнян. Он, в частности, указал на развития в сфере производства электромобилей, и необходимость предпринять шаги в данном направлении, создав для этого необходимые инфраструктуры и механизмы.  Инициатива о поставках первой партии электромобилей уже имеется. "Как лидер партии "Свободная Родина" я включу вопрос в повестку нашей программы", - написал  бывший государственный министр.

Отметим, что годовые среднее суммарные водные ресурсы Арцаха составляют 2,502 млрд м?, из них 52 % - надземные, 47,92 % - подземные и 0,08 % - минеральные воды. Годовое внутреннее среднее суммарное потребление водных ресурсов в Арцахе составляет всего 35 %. В этой связи, в республике разработана и осуществляется программа строительства малых ГЭС, направленная на обеспечение самодостаточности республики в электроэнергии.  Ранее начальник отдела энергетики министерства экономики и производственных инфраструктур Арцаха Айк Аветисян сообщал, что в 2018 году в республике планируется ввести  в эксплуатацию 6 малых ГЭС с общей установленной мощностью в 28,5 МВт и среднегодовой выработкой 161,7 млн кВт/ч электроэнергии. Ведется строительство еще пяти МГЭС в Мартакертском, Шаумянском и Кашатагском районах с общей установленной мощностью в 20 МВт. В настоящее время в Архахе действуют 16 МГЭС, которые в 2017 году произвели 327,8 млн кВт/ч электроэнергии при годом объеме потребления 351,1 млн кВт/ч. 

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