Четверг, 25 Октября 2018 12:13

АрмИнфо. Свобода слова является одним из важнейших приоритетов правительства Армении. Об этом накануне, принимая представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Арлема Дезира, заявил исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян.

По его словам, которые приводит пресс-служба правительства, степень свободы прессы в настоящее время находится на беспрецедентном для страны уровне. Исполняющий обязанности премьер- министра подчеркнул, что,в отличие от предыдущих лет, после его избрания на пост премьер­министра, правительство Армении не контролирует ни одно средство массовой информации.

По словам Никола Пашиняна, учитывая его многолетнюю журналистскую деятельность, этот вопрос имеет принципиальное значение для него самого. Он подчеркнул, что правительство Армении гарантирует свободу печати, которая никогда не будет под угрозой в ходе его премьерства. Никол Пашинян отметил, что реформы правительства направлены на укрепление демократии в стране, развитие гражданского общества и обеспечение свободы слова.

Арлем Дезир высоко оценил степень свободы прессы в Армении и приветствовал деятельность и политику правительства в этом направлении. По его словам, в настоящее время Армения претерпевает серьезные изменения, и ОБСЕ придает большое значение атмосфере и способу работы в области свободы слова и печати. Арлем Дерзир подчеркнул необходимость проведения соответствующих реформ для обеспечения последовательного повышения прозрачности системы государственного управления и приветствовал шаги по представлению СМИ и общественности заседаний и обсуждений правительства через прямые трансляции.

В ходе встречи собеседники выразили удовлетворение в связи с тесным и эффективным сотрудничеством между офисом представителя ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации и соответствующими государственными органами Республики Армения. В контексте обеспечения независимости прессы в стране Никол Пашинян подчеркнул важность предоставления СМИ помощи различными механизмами со стороны международных организаций и расширения программ в этом направлении.

Aрлем Дезир отметил, что Армения является одним из лучших партнеров ОБСЕ, и подчеркнул готовность углубить сотрудничество в области свободы информации