Четверг, 25 Октября 2018 12:09

АрмИнфо.Баку призвал власти Армении, учитывая будущее страны, предпринять реальные шаги для урегулирования карабахского конфликта.

Так, пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя недавнее заявление и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна о процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, в частности, сказала: "Неоднократное заявление Пашиняна о том, что карабахский конфликт далек от разрешения до тех пор, пока власти Карабаха не вовлечены в переговорный процесс, наносит урон урегулированию конфликта путем переговоров на основе существующего формата, служит укреплению статус-кво и созданию напряженности. Такие необоснованные заявления действующего руководства Армении накануне выборов рассчитаны в основном на внутреннюю аудиторию", - сказала Абдуллаева.

Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана, в очередной раз

заговорили о резолюциях Совбеза ООН и "выводе войск".

"Пашинян не должен обманывать свой народ на пути мирного процесса.

Нынешняя ситуация со статус-кво неустойчива и неприемлема, о чем

неоднократно заявляли президенты стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - заключила Абдуллаева.

Накануне, Пашинян заявил, что в вопросе урегулирования карабахского конфликта тайные решения исключены. По его словам, окончательное слово в процессе урегулирования должно принадлежать народу Арцаха. "И именно Нагорно-Карабахская Республика должна участвовать в переговорах, поскольку ни одно правительство Армении не может решить проблему без участия народа Арцаха. До тех пор, пока Карабах не будет вовлечен в процесс урегулирования, проблема не найдет своего решения. Я имею право вести переговоры от имени РА, но не народа Карабаха, который не участвует в процессе формирования власти в Армении", - отметил и.о. премьер- министра.