Четверг, 25 Октября 2018 12:07

АрмИнфо.США считают Южный Кавказ чрезвычайно важным для себя со стратегической точки зрения регионом. Об этом интервью телерадиокомпании "Голос Америки" заявил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы считаем Южный Кавказ чрезвычайно важным для Соединенных Штатов со стратегической точки зрения регионом. К примеру, Азербайджан, является единственной страной, граничащей одновременно и с Россией, и с Ираном. И одна из причин того, что президент решил выйти из Договора о РСМД нарушения со стороны России, производства и развертывания ракет, которые могут вести огонь в запрещенных диапазонах договора, очевидно, попав потенциально близлежащие страны. Таким образом, риск для международного мира и безопасности исходит от нарушения Россией договора, а не выхода Америки из него", - заверил Болтон.

По словам Болтона, в ходе своего визита он, в частности, обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым санкции в отношении Ирана и их влияние на Азербайджан.

Отвечая на вопрос, поднимался ли вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках визита в Россию, Болтон отметил, что этот вопрос обсуждался. Более того, по его словам, одна из его целей заключалась в том, чтобы лучше понять позиции и подходы Армении и Азербайджана по урегулированию конфликта. Помощник Трампа констатировал, что США в качестве одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ ответственно относится к той миссии, которая на него возложена. "Мы считаем, что достижение результата, который удовлетворил бы обе стороны, особенно важно, учитывая стратегическое значение региона. Поэтому мы постараемся помочь сторонам в рамках МГ ОБСЕ", - подчеркнул он, добавив, что США желают, чтобы стороны нашли мирное урегулирование конфликта в рамках МГ ОБСЕ.

Коснувшись возможности отмены поправки 907, помощник президента США не исключил того, что Дональд Трамп может использовать свои полномочия, чтобы приостановить действие 907-й поправки к Акту о поддержке свободы, ограничивающей оказание Азербайджану помощи со стороны США на государственном уровне, как это делали его предшественники. "Это положение было утверждено Конгрессом. Исполнительная ветвь власти не обязательно придерживается той же политической линии и, согласно нашей конституции, на самом деле именно президент определяет внешнюю политику. Во многих случаях разные президенты приостанавливали действие этого положения, чтобы проводить закупки, и мы постоянно рассматриваем эту возможность, чтобы решить, необходимо ли это", - подытожил Болтон.

Поправка 907 была принята Конгрессом в 1992 году и запрещала оказание помощи Баку по правительственной линии со стороны американской администрации в связи с конфликтом между Азербайджаном и Арменией. Долгие годы азербайджанская дипломатия добивается отмены 907-й поправки, но пока безуспешно.