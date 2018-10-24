Среда, 24 Октября 2018 23:03

АрмИнфо.Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Армению. Об этом сообщается на фейсбуковской странице Совета безопасности Армении.

25-го октября планируются встречи Болтона с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном, министром обороны Давидом Тонояном, министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном.

«В ходе встреч будет обсуждаться широкий круг вопросов. Делегация, возглавляемая Джоном Болтоном, одна из самых представительных и в политическом плане высоких из всех делегаций США, посетивших Армению с момента приобретения независимости», - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что перед визитом в Ереван Болтон посетил Москву, а 24-го октября - Баку. После Еревана Болтон посетит Грузию.