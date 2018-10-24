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АрмИнфо.Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Армению. Об этом сообщается на фейсбуковской странице Совета безопасности Армении.
25-го октября планируются встречи Болтона с и.о. премьер-министра Николом Пашиняном, секретарем Совета безопасности Арменом Григоряном, министром обороны Давидом Тонояном, министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном.
«В ходе встреч будет обсуждаться широкий круг вопросов. Делегация, возглавляемая Джоном Болтоном, одна из самых представительных и в политическом плане высоких из всех делегаций США, посетивших Армению с момента приобретения независимости», - говорится в сообщении ведомства.
Отметим, что перед визитом в Ереван Болтон посетил Москву, а 24-го октября - Баку. После Еревана Болтон посетит Грузию.
|Советник президента США по вопросам нацбезопасности прибыл в Ереван
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждают об отключениях 25 октября
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|Президент Армении назначил трех новых судей
|Армен Саркисян на Саммите мировых лидеров: Мы являемся маленькой страной, но мы - мировая нация
|Никол Пашинян: Я не раз отмечал, что в наших отношениях с Грузией нужно избегать теорий заговора
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|Никол Пашинян: Я неоднократно заявлял, что не буду давать указания судьям
|Американские вертолеты, приобретенные Азербайджаном, не могут иметь военного применения
|Саломе Зурабишвили исключает возможность открытия альтернативных Ларсу коммуникаций
|Анна Нагдалян: Мирный процесс должен гарантировать населению НКР защиту от посягательств в будущем
|Эдуард Шармазанов: "Попытки изменить формат сопредседательства Минской группы недопустимы"
|Пашинян намерен постепенно закрыть букмекерские конторы в Армении
|Пресс-секретарь МИД Армении прокомментировала заявление советника президента РФ по поводу возможного членства Азербайджана в ЕАЭС
|Обнародован законопроект об амнистии: Члены группы "Сасна Црер" будут амнистированы, если потерпевшие не будут возражать
|С 26-го октября температура воздуха в Армении понизится на 8-10 градусов
|Никол Пашинян: Мое выдвижение на посту премьера носит формальный характер
|Представитель МИД: Новостей по вопросу смены Юрия Хачатурова, на данный момент нет
|Азербайджан вручил послу Франции ноту протеста в связи с визитами мэра французского города Сент-Этьен и главы муниципалитета Арнувиль в Арцах
|Нагдалян: Оперативная связь между Арменией и Азербайджаном направлена на формирование и укрепление атмосферы мира
|Сопредседатели МГ ОБСЕ посетят Армению на следующей неделе
|И.о. премьер-министра: В вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта тайные решения исключены
|Советник президента США по вопросам национальной безопасности посетит Армению 25 октября
|Перед парламентом Армении проходит акция протеста с требованием не избирать нового премьер-министра
|Депутат парламента от фракции РПА подала заявление об отставке
|В Beeline стартовала акция по продаже смартфона Huawei Y6 Prime
|Электросети Армении предупреждают об отключениях 24-го октября
|Работодатель в Армении не сможет увольнять сотрудников без уважительной причины
|Глава армянского МЧС и посол Японии в Армении обсудили вопросы расширения сотрудничества
|СПИСА отныне не сможет арестовывать все счета должников
|Профсоюзы Армении станут независимыми не только на бумаге, но и в реальной жизни
|В Армении при отчуждении имущества на государственные и общественные нужды потребуется его полное описание
|Сроки формирования в Армении инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов и контроля качества будут продлены
|Столица Армении будет иметь свой день
|ЕЭК не собирается менять находящееся на ратификации в парламентах стран ЕАЭС соглашение о ЗСТ с Ираном в связи с новыми санкциями США - Вероника Никишина
|Ардшинбанк признан биржей NASDAQ OMX Armenia "Лучшим агентом рынка гособлигаций"
|Военнослужащий Армии обороны Арцаха получил огнестрельное ранение в результате выстрела со стороны противника
|Никол Пашинян единственный кандидат, выдвинутый на пост премьера Армении
|Президент Армении обратится в Конституционный суд для определения соответствия Конституции закона о внесении изменений и дополнений в закон "О регламенте парламента".
|Омбудсен Армении провел телефонную беседу со своим грузинским коллегой по вопросу прав водителей
|Делегация Армении принимает участие в 22-ой международной выставке "Интерполитех -2018" в Москве
|Ара Абрамян не намерен участвовать в предстоящих электоральных процессах в Армении
|Конверс Банк открыл очередной столичный филиал в административном районе Малатия- Себастия
|NASDAQ OMX Armenia и ЦДА признали Америабанк победителем в двух номинациях
|Президент Армении договорился о визите в Армению глав ряда крупных мировых компаний
|И.о. министра юстиции Армении и представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ обсудили перспективы сотрудничества
|Зограб Мнацаканян и Арлем Дезир обсудили вопросы, связанные со свободой прессы в Армении
|Замминистра промышленности России призвал развивать отношения с Ираном, несмотря на санкции
|Советник Путина: Если бы ЕАЭС охватил все постсоветские государства, то конфликтов было бы на много меньше
|B Ереване в рамках "Евразийской недели" презентована книга "Армения в ЕАЭС: Евразийская экономическая интеграция в действии"
|Советник Путина: Отношения между Арменией и Россией сегодня находятся на подъеме
|Армения и Болгария углубляют сотрудничество в сфере образования
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