Среда, 24 Октября 2018 20:22

АрмИнфо. <Международный форум <Евразийская неделя> в Ереване отличается от двух предыдущих тем, что в этом году особый интерес проявили представители делового сообщества>, - сказала 24 октября на итоговой пресс-конференции член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина.

Она подчеркнул, что две трети участников представляют компании из разных стран. <Бизнес получил возможность довести до органов власти

информацию о существующих сложностях, задать вопросы и получить актуальные данные о перспективах, которые открывает для них ЕАЭС, а также установить новые деловые связи, поучаствовать в выставке и бирже субконтрактов. В закупочной сессии представлены десять торговых сетей из России, Армении и Ирана, на сегодня в рамках этой сессии достигнуто около 40 предварительных договоренностей>, - отметила министр ЕЭК по торговле.

Говоря об Армении, В. Никишина подчеркнула, что в стране очень активен малый и средний бизнес, успешно идет торговля с разными странами, развита сфера IT, наработки которой применяются при формировании цифровой повестки Союза. Она заметила , что также используются различные сильные отраслевые стороны Армении, к примеру, практику ведения эффективных переговоров. <Так, Армения успешно курировала переговоры с Ираном о создании зоны свободной торговли в ЕАЭС, и мы надеемся, что при поддержке республики соглашение будет успешно реализовано на практике в интересах всех участников Союза. Теперь планируем задействовать Армению в переговорах с Египтом>, - рассказала В. Никишина.

Согласно сообщению пресс-службы Форума, третий международный форум <Евразийская неделя> собрал более 2500 участников из 31 страны. В деловую программу форума вошли 35 дискуссионных мероприятий, затрагивающих важные темы наращивания потенциала в условиях интеграции, налоговой политики и валютного сопровождения внешнеэкономических сделок, развития ювелирной отрасли, расширения технологических возможностей стран ЕАЭС и многие другие. Участники из 31 страны, в том числе из России, Армении, Афганистана, Беларуси, Венгрии, Германии, Грузии, Ирана, Италии, Казахстана, Камбоджи, Кыргызстана, смогли обсудить вопросы создания благоприятного бизнес-климата и привлекательных условий для зарубежных инвесторов в ЕАЭС, а также расширения производственных связей и развития экспортного потенциала. На форуме была организована выставка, где представлены экспортно ориентированные 100 компании Союза по шести ключевым отраслям: фармацевтика и медицинское оборудование, сельское хозяйство, ювелирная отрасль, легкая промышленность, производство инновационных строительных материалов, технологии для промышленности (включая IT).

Следующий форум пройдет в 2019 году в Кыргызской Республике.

Отметим, что форум <Евразийская неделя> - ежегодное мероприятие, организованное странами ЕАЭС и ЕЭК. Инициатива его проведения утверждена в мае 2015 года решением пяти премьер-министров государств-членов Союза. Мероприятие включает деловую и выставочную части, способствует установлению B2B- и B2G-контактов.

Впервые форум состоялся в октябре 2016 года на площадке Московского международного форума <Открытые инновации>. Второй форум прошел в августе 2017 года на площадке ЭКСПО в Астане и был внесен в список 18 наиболее значимых мероприятий деловой части Всемирной выставки. В форуме приняли участие более 2 тыс. человек из 46 государств, в том числе Вьетнама, Европейского союза, Египта, Индии, Ирана, Китая, США и Турции.