Среда, 24 Октября 2018 19:18

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 25 октября текущего года будут обесточены в городе Ереван:

10:00-15:00 жилой дом 46 на пр. Комитаса; жилой дом 40 в квартале "Нарекаци" в Аване; жилой дом 10 на ул. Тотовенца и прилегающие

абоненты (не являющиеся жильцами) во 2- ом Норкском массиве;

10:00-16:00 жилой дом 76 на ул. Азатамартикнери, собственные дома на улицах Авана 3 и 4, жилой дом 70 на ул. Худякова, школа N 87,

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 1, 2, 3, 4,

5 на 2-ом Шрджадардзаин, жилые дома 13, 14, 15 на ул. Минска,

прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 8-ом Норкском

массиве;

10:30-16:30 собственные дома 1-369, 37-337, 51-354, 177, 148-396, 166-396 в кв. "Норагюх" и прилегающие абоненты (не являющиеся

жильцами), частично собственные дома 64-350, 87-346 в кв. "Норагюх" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1/3, 5/1, 9 и собственные дома 3/1, 3/2 на пр. Исакова, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 40, 41/1, 46/81, 48, 50, 51, 51а и

собственные дома 1-20, 5-47, 10-46, 46/81 на ул. Таиров, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 40-107 на старом Эчмиадзинском шоссе, частично квартал "Киликия" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 13-32 на ул. Верфеля, собственные дома 1-64 на ул. Сисаван, собственные дома 32, 34 на ул. Лусинянц и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 1 на ул. Спендиарян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 16, 16а на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 подьезды 2 и 3 жилого дома 6 на ул. Лазо и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирском марзе:

11:00-17:00 села Ленуги, Айгеван, Ушакерт, Аракс, Нор Амасия, Налбандян и Сардарапат;

в Араратском марзе:

10:00-14:00 коттеджи поселка Воску корзман фабрика города Арарат;

12:00-14:00 частично улицы Чаренца, Ханджяна, Сероба Ахбюра, Шаумяна, Исаакяна, Абовяна, Комитаса, Спандаряна, Туманяна в городе

Арарат;

10:30-16:00 частично улицы Ачаряна и Орбели в городе Арташат;

10:00-16:00 села Даштаван, Дардник, Зорак, Низами, Даракерт, Овташат, Айанст и Геташен; частично село Покр Веди;

11:00-15:00 частично села Азаташен и Гетапня;

11:00-16:00 село Востан;

в Вайоц Дзорском марзе:

10:00-16:00 улица Андраника и частично Ереванское шоссе в городе Ехегнадзор; села Гладзор, Караглух, Агнджадзор, Таратумб, Орс, Салли,

Гетап, Шатин, Артабуйк, Орбатег, Ехегис, Гетик, Вардаовит, Гохтаник, Гермон и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Хндзорут;

11:00-15:00 частично села Гндеваз и Гладзор;

в Котайкском марзе:

10:00-16:00 частично 8-ой микрорайон города Абовян; частично частные дома Дзорахбюра и Джрвежа; частично село Балаовит;

в Гегаркуникском марзе:

10:00-16:30 жилые дома 30-40 на ул. Налбандяна, жилой дом 171 на ул. Наирян, жилой дом 15 на ул. Сюняц, жилые дома 9, 11 на ул. Саят-Нова, мэрия Севана, поликлиника, компания "Юнибанк", ООО "Ваагн" в городе

Севан;

в Ширакском марзе:

10:00-13:00 центральная часть села Айренац в Анийском регионе;

10:00-16:00 села Казанчи, Тавшут, Сизавет и газозаправочная станция "Бернецян" в Ашоцком регионе; квартал "Нор" села Дзоракап в Анийском регионе;

11:00-16:00 села Карнут, Овит, Басен, Джрарат, поселок Джрашинарарнери, предприятия "Гюхшин", "Мердзмосковян", "Аргиг",

"Чаншин", хлебной завод Ахуряна, нефтебаза Ахуряна, бензозаправочная станция Ахуряна, газозаправочная станция "Асхаса", оздоровительный центр 'Мор ев манкан" Ахуряна, военный комиссариат Ахуряна и отделение Полиции в Ахурянском регионе;

в Тавушском марзе:

11:00-12:00 частично Тбилисское шоссе и улица Парз лич, село Техут;

11:00-13:00 нулицы Мясникяна, Саят-Новы, Орджоникидзе, частично Тбилисское шоссе в городе Дилижан;

в Лорийском марзе:

10:00-12:30 квартал 'Дзахапня" города Степанаван;

в Сюникском марзе:

10:00-14:00 улицы Мержлумян, Зоравара Андраника в городе Мегри;

10:30-16:30 улицы Гусана Ашота, Григора Нарекаци, Григора Татеваци, Зоравара Андраника, Комитаса, Хоренаци, Маштоца, Сюник, квартал

"Айгестан" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Горис; улицы Есенина, Максима Горького и Нельсона Степаняна в городе Сисиан;

11:00-16:00 село Нжде.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.