Среда, 24 Октября 2018 18:23

АрмИнфо. Находящийся с рабочим визитом в Швейцарской Федерации Президент Армен Саркисян 24-го октября выступил на Саммите мировых лидеров, организованном в рамках 6-го Всемирного инвестиционного форума-2018 (World Investment Forum

2018) под эгидой Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

Как сообщает пресс-служба президента Армении, Армен Саркисян в своем выступлении, в частности, отметил, что Армения в течение веков была на перекрестке цивилизаций, религий, интересов и торговли, имела важную роль в формировании сотрудничества между народами.

Коснувшись инвестиционной привлекательности Армении и перспектив

развития армянской экономики, Саркисян отметил, что несколько лет

назад в республике был дан старт 4-й индустриальной или цифровой

революции и сегодня можно с уверенностью говорить о том, что в

Армении самый развитый ИКТ сектор на всей территории постсоветского пространства.

Говоря об инвестиционной привлекательности РА - страны с 3,5 млн населением, президент республики заявил: "Мы являемся маленькой страной, но мы - мировая нация", - заявил он, подчеркнув, что вне Армении живут гораздо больше армян, чем в самой РА, что является преимуществом в 21-м веке. Помимо этого, как указал президент, Армения может похвастаться также культурными, экономическими и политическими связями со многими странами. "В ноябре 2017 года Армения подписала Соглашение с ЕС. Одновременно Армения является частью ЕАЭС. Фактически Армения - единственное государство, которая в экономическом плане связывает Европу и Евразию", - заявил он. Третий фактор, как указал Саркисян, связан с тем, что армяне являются мировой нацией. "В 21-м веке эта мировая нация полностью вовлечена в события, протекающие внутри страны", - заявил президент. Даже в период революции, которая не являлась таковой в классическом смысле, в ней участвовали не только граждане РА, но и те армяне, которые живут во Франции, Аргентине, Великобритании, Бейруте. "12-15 млн армянский народ был полностью вовлечен в процесс политических изменений. Они же будут принимать участие в индустриальной революции и развитии экономики", - подчеркнул он. Следующий важный фактор для развития страны, по словам Саркисяна, является высокий образовательный уровень в Армении. Важным аспектом выступает также стабильность экономики. "В прошлом году Армения зафиксировала 7,5%-й рост ВВП. После революции тенденция роста продолжается. То есть ничего не изменилось. После больших политических изменений наша экономика сохраняет свою стабильность", - заявил Армен Саркисян. Он отметил, что в Армении лучший финансовый и банковский сектор на постсоветском пространстве. В республике функционируют европейские, ливанские, кипрские, греческие, иранские банки. "Армения финансово­экономически стабильная страна", - подчеркнул он. Резюмируя сказанное об Армении 21-го века, Армен Саркисян подчеркнул, что РА не только новое государство, с новым правительством и новыми идеями, но она нова и душой. "Революцию в Армении я назову не только "бархатной", но и "революцией армянского стиля", а страну в плане развития назову "молодой Арменией" - молодой не годами, а душой, которая принимает участие в индустриальной революции", - заключил президент Армении пригласив присутствующих посетить Армению 21-го века.