Среда, 24 Октября 2018 18:23

АрмИнфо. Я всегда предпочитаю вести переговоры с нашими зарубежными партнерами честно и без всяких подвохов, тоже самое касается наших коллег из Грузии. Об этом 24 октября с трибуны парламента заявил и.о. премьер- министра Никол Пашинян.

Он отметил, что как с прежним премьер-министром Грузии Георгием Квиришвили, так и с нынешним Мамукой Бахтадзе у него сложились дружеские отношения. И.о. премьера также затронул свой визит в Джавахк, осуществленный в рамках его визита в Грузию. "Что касается моего визита в Джавахк, как вы понимаете, власти Грузии поддерживали данную поездку. Как я тогда отмечал, нам нужно в глобальном плане исключить теории заговоров из наших отношений. И если нам это удастся, то решение ряда вопросов станет более простым и доступным. Я не могу утверждать, что в наших отношениях нет, и не будет проблем, они есть во всех отношениях. Но очень важна атмосфера. Нам удалось установить дружескую атмосферу", - заявил Пашинян, отметив, что он с премьер- министром Грузии находятся в постоянном контакте.

Пашинян также заявил, что в рамках того визита, он узнал от грузинских бизнесменов, что в плохом состоянии находится дорога

Баграташен-Ноемберян. "Недавно мы за свой счет занялись ремонтом этой дороги, и сделали столько, сколько позволили наши возможности. Я

очень рад, что во время встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе мы подтвердили тот факт, что все наши договоренности в силе. Думаю, в скором времени мы придадим новым импульс нашим отношениям",

- заключил Пашинян.