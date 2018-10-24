Среда, 24 Октября 2018 18:22

АрмИнфо. Система государственного управления в Армении после внеочередных парламентских выборов претерпит существенные изменения. Об этом 24 октября в ходе встречи с депутатами Национального Собрания РА заявил и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян.

По его словам, нынешняя система государственного управления неэффективна и медлительна. На решение элементарного вопроса требуется применение многочисленных процедур. В случае получения мандата народа на предстоящих внеочередных парламентских выборов в стране будет значительно сокращено количество министерств. В настоящее время их количество значительно превышает необходимое число. "Но данный вопрос должен быть решен комплекса в целях решения проблем, а не появления новых", - отметил Никол Пашинян, добавив, что решение вопроса можно будет осуществить и путем цифровизации.