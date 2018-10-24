Среда, 24 Октября 2018 18:21

АрмИнфо. Республиканская партия оказала давление на своих депутатов с тем, чтобы они не пришли на голосование по проекту реформ Избирательного Кодекса. Об этом в беседе с журналистами заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

При этом он заверил, что не видит проблем, если декабрьские выборы пройдут по действующему ИК. "Нам все равно, это не повлияет на итоги голосования, поскольку те люди, которые баллотировались по рейтинговой системе и приносили голоса РПА, не будут выдвигаться на декабрьских выборах. Им это не нужно, они, наконец, освободились от подобных политических обязательств. Я говорил с депутатами предпринимателями, и они признались, что раньше баллотировались против своей воли, поскольку им отдавался соответствующий приказ со стороны руководства страны. Их заставляли баллотироваться, тратить деньги на выборах и приносить голоса для правящей партии",- заверил Пашинян, вновь подчеркнув, что выборы пройдут честно и справедливо, и если по их результатам его сила проиграет, они признают эти итоги.

Премьер сделал еще одно любопытное признание. Он не исключил возможности включения в пропорциональный список возглавляемой им силы депутата, экс-республиканца Ширака Торосяна. А вот включение в тот же список экс-генпрокурора, главы комиссии по государственно- правовым вопросам Геворга Костаняна исключил. В целом Пашинян посчитал возможным включение в свой пропорциональный список еще одного двух республиканцев.

Он также сообщил, что пойдет на выборы с блоком "Мой шаг", который возглавит сам.

Пашинян также затруднился сказать, будет ли вторично баллотироваться на пост премьера через неделю. "Мы должны обсудить этот вопрос с юристами и определить по целесообразности и в соответствии с правовыми нормами",- резюмировал Пашинян.